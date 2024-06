Ricardo Mendoza confirma que intentaron secuestrarlo

El comediante se refirió a la información que difundió Magaly Medina en su programa de espectáculos y aseguró haber tomado las medidas correspondientes

Ricardo Mendoza confesó en su canal de YouTube ‘No somos TV’ que delincuentes intentaron secuestrarlo, pero ya ha tomado medidas de seguridad para continuar sus actividades cotidianas sin peligro. Durante la transmisión en vivo del programa digital ‘Ni Colágeno ni Milf’, que comparte con Cathy Sáenz, muchos de sus seguidores preguntaron preocupados si era cierto lo que había difundido Magaly Medina sobre su victimización por parte de delincuentes que asaltaron a un amigo en su camioneta.

Mendoza no dio detalles específicos sobre el incidente, pero indicó que ya tomó las medidas necesarias con las autoridades para atrapar a los criminales. El comediante de ‘Hablando Huevadas’ afirmó estar calmado y que cuenta con personas que lo resguardan las 24 horas, mencionando que tanto él como Jorge Luna tienen guardaespaldas.

Ricardo Mendoza también mostró preocupación por la desinformación sobre sus ganancias difundida por ciertos programas de televisión, incluyendo los de Magaly Medina y Rodrigo González. Cathy Sáenz comentó que las cifras divulgadas eran falsas y que esto podría haber motivado el interés de los delincuentes. Mendoza aclaró que, aunque bromean sobre sus ingresos, no son millonarios y no está de acuerdo con la difusión de información financiera sensible.

Finalmente, Sáenz explicó que no es la primera vez que los humoristas son víctimas de amenazas debido a desinformación. Recordó un incidente anterior cuando se informó falsamente que Jorge y Ricardo habían recibido una millonaria indemnización de la empresa Backus, lo que también atrajo la atención de delincuentes. Ella enfatizó la importancia de la precisión en la información y pidió precaución a los comunicadores.

