Cathy Sáenz llora por amenazas de muerte

La conductora de “Mujeres al mando” Cathy Sáenz fue una de las 800 invitadas a la boda de Edison Flores y Ana Siucho. Ella recibió muy emocionada el ramo que la esposa del “Orejitas” le otorgó, pero le trajo más pena que alegría. Mediante redes sociales, se burlan de ella y la amenazan de muerte.

Culpó a Rodrigo González por incitar el odio en sus seguidores

“Ayer (el domingo) en la tarde no pude salir a comer con mis papás porque he recibido muchos insultos de gente que no me conoce y que simplemente está siendo incitada por el odio de otra persona (referenciando a Rodrigo González)”, confesó Cathy Sáenz en su programa matutino.

Además, dio un mensaje sobre la violencia contra la mujer. “Yo deseo un país donde las mujeres seamos libres e independientes sin miedo a que alguien vaya en contra de mi integridad física. Se han conseguido mi número personal, me escriben a través de WhatsApp y mensajes de texto amenazándome de muerte a mí y a mi familia”, manifestó con lágrima la agobiada conductora.

Todo se habría originado por recibir el bouquet por parte de Ana Siucho, pero reveló que la novia tenía tres ramos y le regaló el que no iba a tirar. Pese a las críticas y amenazas, Cathy Sáenz no ha borrado su foto en Instagram donde sale con el arreglo floral, pero ha deshabilitado la función de poder comentar sus publicaciones como medida de seguridad.