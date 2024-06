Il Divo ofreció show gratuito a las afueras de un hotel en Lima

El cuarteto canceló su concierto en las instalaciones de La Videna debido a fallas técnicas. Ante este panorama, Urs Bühler, David Miller, Sébastien Izambard y Steven LaBrie interpretaron sus mejores éxitos en la vía pública y sin costo alguno

Il Divo, el cuarteto vocal masculino de cantantes de ópera, postergó su concierto en Lima para el domingo 2 de junio. Sin embargo, la agrupación no se presentó en las instalaciones de La Videna, en el distrito de San Luis, debido a fallas técnicas en el escenario que representaban un peligro para los artistas, los fanáticos y los miembros de la orquesta sinfónica.

Inicialmente, la banda debía presentarse el sábado 1 de junio en La Videna. Horas antes del show, los integrantes de Il Divo informaron al público que no cantarían por motivos de fuerza mayor. “No tenemos un escenario que garantice que todo el mundo esté a salvo, es peligroso”, mencionó Urs Bühler, uno de los vocalistas del grupo.

Aunque muchos fanáticos esperaban ver la actuación del cuarteto el domingo 2 de junio, fecha reprogramada, Il Divo anunció nuevamente que esto no sería posible debido a que la empresa encargada del evento no les proporcionó un auditorio seguro. Horas más tarde, conscientes del descontento de sus seguidores, Il Divo informó la realización de un meet & greet gratuito. “Lamentablemente, no podemos presentar el concierto esta noche por la seguridad del escenario, pero estamos preparando una sorpresa para nuestros fans de Lima en frente del Hotel Belmond, en Miraflores”, indicaron.

Il Divo dio show gratuito en Miraflores

En un gesto de amor y respeto hacia sus fanáticos, Il Divo ofreció un concierto gratuito frente al hotel donde se hospedaban, ubicado en Miraflores. Vestidos de traje y acompañados por sus guardaespaldas, el cuarteto interpretó algunos de sus mayores éxitos ante la mirada atónita de sus admiradores y de algunos transeúntes de la concurrida avenida.

Urs Bühler, David Miller, Sébastien Izambard y Steven LaBrie, integrantes de Il Divo, también se tomaron el tiempo para saludar a sus seguidores, tomarse fotos y firmar autógrafos.

¿Cómo pedir el reembolso?

Il Divo informó a su audiencia que, debido a la cancelación del concierto programado para el sábado 1 de junio en Lima en las instalaciones de La Videna, los espectadores podrán solicitar el reembolso de su dinero. Este proceso estará disponible a partir del lunes 3 de junio, brindando así la oportunidad a los asistentes de recuperar el importe de sus entradas. El proceso se deberá hacer mediante la plataforma Joinnus.

¿Quiénes son los miembros de Il Divo?

Il Divo es un cuarteto vocal de cantantes masculinos fundado en Inglaterra en 2003, que ha alcanzado un notable reconocimiento a nivel mundial. El grupo está compuesto por Urs Bühler, Sébastien Izambard, David Miller y Steven LaBrie. LaBrie, el miembro más reciente, se unió a la agrupación tras la lamentable partida de Carlos Marín, quien murió el 19 de diciembre de 2021 a los 53 años de edad luego de permanecer varios días hospitalizado por complicaciones del COVID-19.

Leer también: