Rescatan mujeres explotadas laboral y sexualmente en Puente Piedra

Entre las víctimas, se encontraban ciudadanas peruanas y extranjeras. Según la investigación fiscal, las mujeres fueron captadas para ser explotadas laboral y sexualmente.

Treinta mujeres fueron rescatadas durante un operativo conjunto del Ministerio Público y de la Policía Nacional contra una organización criminal dedicada a la trata de personas. La intervención se llevó a cabo en el distrito limeño de Puente Piedra y culminó con seis personas detenidas.

Entre las víctimas, se encontraban ciudadanas peruanas y extranjeras; quienes, según la investigación fiscal, fueron captadas en situación de vulnerabilidad para ser explotadas laboral y sexualmente. El allanamiento se llevó a cabo en tres locales nocturnos del distrito, uno de ellos propiedad de Miguel Sánchez (50).

De acuerdo con la PNP, el sujeto registra antecedentes por proxenetismo y trata de personas. La Municipalidad de Puente Piedra previamente había clausurado el local de Sánchez; sin embargo, este continuaba funcionando. Los intervenidos permanecen detenidos y bajo una investigación preliminar, mientras se define su situación legal. Por otro parte, las autoridades dispusieron que las mujeres rescatadas reciban atención especializada.

Asimismo, la PNP y el Ministerio Público han anunciado que continuarán con los operativos contra el delito de trata de personas. Según información del Ministerio Público, entre enero y junio de 2025, se ingresaron 942 denuncias por trata de personas. Este delito puede ser sancionado con penas de 8 hasta 35 años de cárcel, de acuerdo con el Código Penal.