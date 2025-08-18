Vecinos convocan a protesta por el ‘Corredor Turístico’

Residentes han anunciado una protesta para el próximo miércoles 20 de agosto, coincidiendo con la inauguración del polémico ‘Puente de la Paz’.

Vecinos de Miraflores y Barranco han anunciado una protesta para el próximo miércoles 20 de agosto, coincidiendo con la inauguración del «Corredor Turístico». Específicamente, del polémico Puente de la Paz. La manifestación está programada para las 7:00 p.m.

A esa misma hora en que se espera que el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, inaugure la obra. Según el anuncio de los vecinos, la construcción de este «costoso y no deseado» proyecto se llevó a cabo sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad, un punto central en su descontento.

La protesta busca poner de manifiesto la oposición de los residentes a un proyecto que, a pesar de ser presentado como un beneficio turístico, ha generado una fuerte controversia en la zona. Aunque la apertura oficial está programada para el miércoles 20 de agosto a las 7 de la noche.

La presencia de maquinaria pesada aún genera congestión en la zona, lo que ha llamado la atención de los residentes y transeúntes. Tener en cuenta que si bien este día se inaugura, para el público recién estará abierto el jueves 21 de agosto. Se espera que la mañana del jueves los espacios usados para la velada inaugural serán liberados de las estructuras y montajes usados la noche anterior.