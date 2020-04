Regidor de SJL: “Habían varios atunes en mal estado”

Óscar Niel Herquinio, quien también es presidente de la comisión de fiscalización, señaló que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho se ha negado en proporcionar los documentos sobre estas compras.

Rabia, indignación, son los sentimientos que se han apoderado de los pobladores de San Juan de Lurigancho, tras observar el video que publicó en su cuenta de Twitter Eddy Martín, donde demostró que las latas de atún que le habría entregado la Municipalidad como parte del programa de “canasta familiar” estarían en mal estado, lo que ha generado que el Alcalde de ese distrito, Álex Gonzales Castillo esté en el ojo de la tormenta.

En esta entrevista que el regidor y presidente de la comisión de fiscalización, Óscar Niel Herquinio Luna le concedió a UCI Noticias, acusó directamente al gerente Herbert Fritas y a la empresa responsable.

¿Cómo se puede explicar que ese producto en mal estado haya llegado a las familias de San Juan de Lurigancho?

Esa es la pregunta que nos hacemos todos los vecinos de San Juan de Lurigancho. Cómo es posible que los funcionarios hayan contratado a una empresa, que ya trabajaba con una marca que ha entregado y ha dañado a varias personas.

¿Quiénes son los encargados de hacer el contrato con esta empresa?

Se conformó una comisión que junto a los gerentes y el Alcalde para realización de las canastas. Todo ese grupo iba a decidir, quiénes eran los proveedores, que empresa se iba a dedicar a las compras. Lamentablemente el Alcalde y sus gerentes nunca nos dejaron participar en ninguna reunión.

Entonces, tú como presidente de la comisión de fiscalización no fuiste tomado en cuenta por lo gerentes y el Alcalde

Así es, nos dejaron de lado en todo momento. Nos cerraban la puerta de la municipalidad, no nos dejaban pasar. Cuando la Contraloría iba a la municipalidad, no nos dejaban ser parte de las reuniones, nos bloqueaban y cerraban las puertas. En una ocasión, algunos regidores los botaron de la Municipalidad.

¿Quién es el gerente responsable?

El gerente municipal es el señor Herbert Fritas. Él en todo momento nos ha negado todo tipo de información. Le hemos solicitado sabes quiénes son los beneficiados y nos dijo que no los iba a pasar y nunca llegó. Cuando el preguntamos cuáles eran las empresas postoras, que empresas han ganado, cuáles son los productos que se va a entregar, él decía que no los iba a entregar, Pasaron los días y nada. El documento de la Contraloría que hace unos días se ha emitido, ellos mismos relatan que la municipalidad en todo momento no les ha documentado la información correspondiente. Si no le entregan esos documentos a la Contraloría, simplemente con nosotros se burlan.

Esta denuncia ya está en la Fiscalía. ¿Ustedes ya se ha presentado ante la Fiscalía para dar a conocer sus testimonios?

Se está juntando toda la documentación para poder enviársela a la Contraloría para que vean quienes son los responsables del reparto de canastas. La Fiscalía estuvo en la casa de los afectados y pudimos tener acceso y constatamos que había varios atunes en mal estado y no solo con gusanos, sino también con heces de roedores.

¿Se conoce el nombre de la empresa responsable de estos productos?

La empresa se llama “CASHFOOD SRL”. Esperemos que esta empresa no esté tratando con otros distritos de la capital para que no haya más de estos problemas.