Alianza Lima : Pablo Bengoechea recordó detalles de su salida del club victoriano

Pablo Bengoechea, contó algunos pormenores del por qué optó en dar un paso al costado en Alianza Lima. El estratega charrúa sigue pensando que el club de La Victoria tiene un gran plantel de jugadores y que aún está a tiempo para salir campeón.

“No hay duda que todos estamos muy preocupados por esta pandemia y viendo que se pueda encontrar pronto una solución posible para que hayan menos afectados en el mundo”, arrancó diciendo Bengoechea en UCI Deportes.

Sobre el cariño que le siguen mostrando los hinchas de Alianza Lima, el estratega uruguayo comentó que “ese cariño y respeto que me tiene la gente de Alianza también es recíproco. Créanme que tenía una enorme ilusión de hacer una gran temporada, pero no le encontramos la vuelta y, en ese momento, creí que tenía que dar un paso al costado. Más allá de ello, como dije el día que me despedí, estoy muy agradecido por todo lo que me tocó vivir en Alianza Lima y esperemos que cuando vuelva la competencia, los futbolistas tengan un gran año y consigan buenos resultados para que el equipo salga campeón”.

Cuando le consultaron del por qué consideró que tuvo que dar el paso al costado, Bengoechea señaló que “pasaron muchas cosas por mi cabeza, de lo vivido en este año, pero no encontramos el camino ni la forma para convencer al plantel de lo importante que era pensar solo en fútbol. Con el diario del lunes, podría decir que tuve que insistir más en ese concepto”.