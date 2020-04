Susel Paredes: “Municipios requieren presupuesto especial para servicios básicos”

Susel Paredes, subgerenta de fiscalización de Magdalena solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un presupuesto especial para que las municipalidades puedan seguir operando los servicios básicos de limpieza pública, serenazgo y fiscalización.

Señaló que las municipalidades van a enfrentar situaciones muy complicadas pues la ciudadanía no va a poder pagar el predial y arbitrios.

“ Las municipalidades son las instituciones del estado que están más cerca a la ciudadanía y este año no habrá ingresos propios porque la gente no va a poder pagar el predial, los arbitrios, no van a sacar licencias porque van a estar prohibidos un montón de giros y habrá muchos que dirán “bueno hasta aquí llegué, mejor no sigo perdiendo”, indicó Paredes a UCI NOTICIAS.

La subgerenta de fiscalización de Magdalena espera que el MEF tome en consideración darles una partida inicial para que las municipalidades puedan seguir operando los servicios de limpieza pública, serenazgo y fiscalización.

“El área de fiscalización tendrá una gran labor, supervisando si se cumple con el aforo para sancionar a los que van más allá de la cantidad de personas que pueden estar en un espacio físico determinado, para ver si lo que están vendiendo es correcto, que es el peso y si tiene autorización sanitario lo que están vendiendo para poder proteger a los consumidores”, manifestó.

Susel Paredes es consciente que las personas que operan en limpieza, serenazgo y fiscalización son una fuerza de choca en esta pandemia y por ello han solicitado pruebas rápidas para poder protegerlos,

“El alcalde Carlos Magno chacón lo ha solicitado por escrito a la DIRIS y al Ministerio de Salud y a la Dirección Regional que nos corresponde. Todavía no han llegado las pruebas, pero si nos toman la temperatura todos los días, nos dan mascarillas, guantes, gorras, para poder protegernos”.

Susel Paredes destaco el trabajo que viene desarrollando el gobierno que viene entregando bonos a las familias con esos recursos económicos

“Creo que el gobierno al hacer esta especie de bono, que es para lo que no están en planilla está bien, sin embargo, creo que ya es hora de hacer algo con la informalidad que tiene el país porque si no hemos podido llegar a todos con el bono es porque la gente no cambia la dirección de su DNI y eso es un problema para tomar decisiones porque no sabemos exactamente cuántos son y eso también va a revelar el voto “golondrino”. La Reniec debería trabajar día y noche para saber cuántas personas hay por predio, que se declara como domicilio”.