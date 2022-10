El refresco de sandia contiene vitamina C, vitamina A, potasio, magnesio, licopeno y betacaroteno, te ayuda a mantener hidratado al organismo, debido a que 95 % de su composición es agua

Ingredientes:

1/2 sandía

3/4 de taza de azúcar

2 litros de agua

Hielo

Jugo de limón

Preparación:

Limpia la sandía y córtala en trozos. Disuelve el azúcar preparando un almíbar o mezclarla directamente. Introduce los trozos de sandía en un recipiente de borde alto o licuadora. Si es necesario, hazlo dos veces. Incorpora, también, dos tazas de agua y bátelo hasta que la sandía esté completamente triturada. Vierte el resto de agua y sigue batiendo.

Cuando lo tengas, incorpora el azúcar disuelto en agua que preparaste en el paso 2 y no dejes de batir hasta obtener el agua de sandía. Si no has disuelto el azúcar, incorpóralo directamente y bate hasta que esté bien licuado todo. Añade el zumo de un limón y sigue batiendo.

Cuando tengas todos los ingredientes bien mezclados vierte el agua de sandía en una jarra y agrega un poco de hielo para que se enfríe. El agua sobrante deberás reservarla en el frigorífico para que se conserve bien fría.