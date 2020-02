Batidos de frutas para bajar de peso

Primero que todo debemos aclarar que los métodos mágicos para adelgazar no existen por lo tanto debes tener claro que con los batidos no vas adelgazar 1 0 kilos en 3 dias ni mucho menos, no puedes creer en este tipo de cosas, si quieres adelgazar la mejor manera es visitar un Nutriologo y consultar un Medico Endocrino, para saber si tienes problemas hormonales y nutriologo para que te ayude a armar una dieta saludable en base a tus necesidades.

En este verano que nadie se quede con rollitos…Sigue esta dieta efectiva para eliminar grasas

Dicho esto te comento que los batidos si pueden ayudar a bajar peso de una manera natural, debido a que varios de los batidos calman la ansiedad por comer a cada rato y reducen el apetito notablemente, en algunos casos son batidos desintoxicantes y duriéticos que te ayudan a eliminar malas toxinas y expulsarlas de tu cuerpo.

BATIDO DE MANZANA CON KIWI

Ingredientes:

Medio litro de agua

1 Manzana verde

2 Kiwi

1 limón

Preparación:

La preparacion de este batido es muy sencilla lo que debes hacer es primero lavar todos los ingredientes correctamente. Luego pelamos la manzana y colocamos solo el corazón picado en trozos en la batidora añadimos el zumo de un limón pelamos el kiwi y añadimos los trozos a la licuadora agregamos el agua y batimos hasta obtener una mezcla homogénea. Puedes colar el batido para que las semillas del kiwi no estén en tu bebida.

BATIDO DE ARÁNDANOS

Ingredientes:

Medio litro de agua

1 vaso de arándanos

1 rodaja de piña

1 naranja

1 cucharada de miel(opcional)

Preparación:

Empezamos lavando con agua todos los ingredientes, descartando cualquier impureza de las frutas; agregamos a la batidora los frutos rojos con la piña cortada en trozos pequeños, agregamos el zumo de la naranja y la cucharada de miel, batir a máxima potencia hasta obtener una buena mezcla. Servir y disfrutar.

BATIDO DE FRESA CON POMELO

Ingredientes:

12 Fresas

3 Pomelos

5 Naranjas

Preparación:

Lavamos todos los ingredientes con agua, eliminando cualquier impureza de las frutas. Dejamos todas las fresas sin tallos y colocamos a en agua para lavar antes de agregar a la batidora exprimimos los pomelos y las naranjas, agregamos todo el zumo en la batidora junto con las fresas a máxima potencia hasta que no quede ningún grumo. Colamos si es necesario, servir y disfrutar.

BATIDO de piña y manzana

Ingredientes:

2 Rodajas de piña

1 Manzana

Zumo de naranja

1/2 penca de aloe vera

1/2 Pepino

Preparación:

Como en todos los batidos deberás empezar por lavar todos los ingredientes, luego se corta la manzana en cuatro pedazos y se le retira la cáscara al igual que el áloe vera y el pepino, se le saca la pulpa y se junta todos los ingredientes en la batidora, batir con un vaso de agua hasta obtener una mezcla homogénea y agregar el zumo de naranja

BATIDO de apio y toronja

Ingredientes:

Apio

Piña

Zumo de Toronja

Nopal

Miel

Preparación:

Lavar todos los ingredientes, retirar la cáscara y mezclar con agua hasta obtener una mezcla homogénea, luego añadir el zumo de toronja y servir con un poquito de miel. Excelente batido para adelgazar y empezar el día con buen pie. Pueden variar con las cantidades a su gusto.

BATIDO de zanahoria

Ingredientes:

1 zanahoria

2 ramas de perejil

3 hojas de espinacas

Preparación:

Lavar todos los ingredientes y mezclar con agua o jugo de naranja hasta obtener el espesor deseado, colar, batir y servir.

BATIDO VERDE

Ingredientes:

1 manzana verde

1 manzana verde 1 pepino

3 ramas de apio

1 puñado de espinaca

1 limón.

Preparación:

La preparación de este batido para adelgazar es muy sencilla solo debes lavar todos los ingredientes, cortar en trozos y agregar en la licuadora a excepción del limón, batir correctamente con agua hasta obtener una mezcla homogénea, colar y agregar el jugo de limón.