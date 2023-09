Qué hacer cuando las cosas no te salen bien

En lugar de enfocarse en lo que no se puede hacer, es mejor buscar soluciones

Aunque a veces podemos planear todo con cuidado, las cosas no siempre salen como uno quiere. Y aunque es normal sentirse frustrado o decepcionado, es importante saber cómo manejar estas situaciones y seguir adelante.

Primero, es importante aceptar que no todo está bajo nuestro control y que algunas cosas simplemente no pueden ser cambiadas. En lugar de enfocarse en lo que no se puede hacer, es mejor buscar soluciones y ver cómo se pueden hacer mejoras en otra área. Esto podría significar reevaluar nuestros objetivos y encontrar nuevas estrategias.

Otra estrategia útil es recordar nuestros éxitos pasados y reconocer que hemos sido capaces de superar dificultades antes. Eso nos demostrará que tenemos las habilidades necesarias para superar los desafíos presentes y futuros.

¿CÓMO SOBRELLEVAR ESTA SITUACIÓN?

Acepta tus sentimientos:

No evites ni ignores tus sentimientos. Permítete sentirte enojado, molesto o decepcionado. Permítete sentirte esperanzado, feliz y emocionado. Y también permítete sentir poco o nada sobre la situación si no le molesta de ninguna manera. El hecho es que una vez que te sientas cómodo con la idea del flujo de la vida, es fácil dejar de lado esas emociones extremas.

El hecho de que no hayas obtenido lo que quieres esta vez no significa que no obtendrás lo que quieres la próxima vez. Nuevas experiencias vendrán en tu camino si sigues saliendo a buscarlas. Tómate un tiempo para sentir lo que necesitas sentir. Deja fluir esos sentimientos y luego déjalos ir, para que puedas pasar a lo siguiente. Estar enojado, estar frustrado, estar triste – simplemente no vivir allí en esos sentimientos.

Cambia tu perspectiva:

La mayoría de problemas que nos preocupan en la actualidad no nos importarán dentro de unos años. De este modo, cuando las cosas van mal, puedes intentar cambiar tu perspectiva ante esta situación e intentar pensar que, dentro de unos años, este problema ya no estará.

Rodéate de personas positivas:

Al igual que el optimismo, las personas que piensan positivamente y que te hacen reír y ver las cosas buenas de la vida, te ayudarán a sobrellevar los malos momentos. No es necesario alejarse del todo de las personas que identificas como negativas, pero sí procurar pasar más tiempo con aquellas que te hagan sentir aceptado y valioso.

Para adquirir el hábito de pensar de forma más positiva, puedes reflexionar sobre aquello que te sale mal; escribirlo en un papel, pensar en el porqué de esas situaciones y cómo incide tu comportamiento para que estas cosas pasen. Si tienes un diario o una libreta escribe los sentimientos que te invaden; desahogarse es uno de los mejores métodos que existe para descargar las tensiones.

Cuídate más:

Cuando todo parece que sale mal, lo mejor que puedes hacer es empezar a cuidarte a ti mismo/a. Descansa lo suficiente, haz algo de ejercicio, come sano y dedícate un tiempo al día solamente para ti. Cuánto más te cuides a ti mismo/a, estarás más equipado/a para enfrentar tus problemas.

El éxito no llega de la noche a la mañana:

Todos queremos ser exitosos y reconocidos en lo que amamos, pero no siempre estamos dispuestos a trabajar todo lo necesario. Puede ser momento de analizar lo que tienes y valorarlo. Luego, puedes crear un plan para llegar a donde deseas. Se necesita paciencia y esfuerzo para llegar a cualquier meta, no dejes que la frustración te gane. Fija pequeñas metas y ve por ellas poco a poco.

Se más amable contigo mismo:

Las personas que pueden no tener la mejor relación consigo mismas pueden aprovechar esta oportunidad para derribarse. Esto es algo a tener en cuenta y hacer todo lo posible para evitar esa conversación negativa. Eres un ser humano en un mundo complicado, haciendo lo mejor que puedes, incluso si lo mejor no es tan bueno. No hay nada de malo en eso y no hay nada de qué avergonzarse.

Lo que no debes hacer es golpearte, decirte a ti mismo que no eres lo suficientemente bueno, no eres digno, no lo suficientemente inteligente o cualquier otro pensamiento negativo que surja. En cambio, concédete la amabilidad de ser humano, aprender y crecer.

CONCLUSIÓN

Llega un punto en la vida de cada persona donde las cosas simplemente no salen como se planean. Esto puede ser desalentador y frustrante, especialmente si hemos puesto todo nuestro esfuerzo y dedicación en un proyecto o meta en particular. Las causas detrás de estos fracasos pueden ser múltiples: falta de experiencia, mala planificación, falta de recursos, entre otros. Lo que significa cuando las cosas no salen bien es que estamos experimentando una situación de aprendizaje, una oportunidad para analizar nuestras acciones y decisiones y ver cómo podemos mejorarlas para lograr el éxito.

Es importante recordar que el fracaso no es definitivo, sino una parte necesaria en el camino hacia el éxito. A través de nuestros errores, aprendemos valiosas lecciones que nos permiten mejorar y crecer. Si las cosas no salen bien en un primer intento, no debemos darnos por vencidos. En lugar de ello, debemos evaluar nuestras acciones y decisiones, y hacer los ajustes necesarios para alcanzar nuestro objetivo.

Puede ser difícil mantener una actitud positiva cuando las cosas no salen bien, pero es importante recordar que nuestro éxito no se mide en nuestras fallas, sino en nuestra capacidad de seguir adelante y superar los obstáculos. No debemos permitir que el miedo al fracaso nos detenga, ya que la verdadera derrota es renunciar antes de haberlo intentado.

En resumen, cuando las cosas no salen bien, simplemente significa que aún tenemos mucho por aprender y crecer, que debemos estar abiertos a la retroalimentación y a hacer los ajustes necesarios para alcanzar nuestro objetivo. No debemos tener miedo de seguir adelante o de intentarlo otra vez. El éxito está al alcance de todos, sólo debemos ser persistentes, perseverantes y estar dispuestos a aprender.