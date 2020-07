Qué hacer cuándo crees que tienes COVID-19 y es solo tu imaginación

El temor y miedo ante un posible contagio por covid-19 está llevando a muchas personas a “sentir” que tienen la infección sin haberse contagiado realmente, evidenciando así un cuadro de miedo exacerbado o ansiedad, alertaron expertos en salud mental.

Especialista explica que los síntomas son producto del miedo y el pánico por la pandemia

Jacqueline Valdivieso, psicóloga del Instituto Nacional de Salud Mental, comentó a la Agencia de Noticias Andina que en consulta escuchan numerosos casos de personas que afirman estar infectadas porque saludaron a un compañero del trabajo o salieron a la calle, sin que exista prueba que certifique el contagio; o incluso con prueba negativa de por medio siguen convencidos de tener covid-19.

Todo es consecuencia de un miedo desmedido y, en otros casos, de ansiedad, afirmó en entrevista con el programa Saludable Mente de Andina Canal Online.

Explicó que, si bien el miedo es una emoción que puede ayudarnos a ser más cuidadosos o mantenernos alertas ante situaciones desconocidas, ahora -en el contexto de la pandemia– se ha disparado como una reacción a algo tan grande como una emergencia sanitaria que afecta a todo el planeta.

“Este tipo de cuadros aqueja por lo general a personas ansiosas, aquellas a quienes les sale una manchita en la piel y piensan que es cáncer, aquellos que tienen un ligero ardor en la garganta y piensan que están infectados o se van a morir. Sin embargo, eso le puede pasar también a quien no ha presentado un cuadro ansioso antes”.

La experta consideró que más allá de la sensación de hallarse infectado, el riesgo de este miedo desmedido es que impide a las personas desarrollar sus vidas de manera normal.

¿Y CÓMO SÉ SI ES MI IMAGINACIÓN?

Para Jacqueline Valdivieso hay formas de desarmar un aparente cuadro de coronavirus covid-19 creado por la mente de una persona asustada.

Lo primero, afirmó, es informarse sobre cómo opera esta infección, es decir cómo se contagia y cómo no lo hace.

“Los expertos ya nos han dicho que el covid-19 no llega, se mete a tu casa y te infecta. El virus no funciona así. Hay que fijarnos en la realidad y buscar información seria al respecto”.

Lo segundo es observar lo que sentimos todo el tiempo, si los problemas para respirar, dolor en la garganta, opresión en el pecho, entre otros síntomas, están presentes a lo largo del día o solo por momentos.

Dijo que algunas personas ansiosas le comentan que su corazón late muy rápido y creen que les va a dar un infarto de tanto miedo.

“Eso es biológicamente imposible. La información es un asunto vital para enfrentar nuestros temores. Recordemos que hay mucha información y profesionales que nos pueden ayudar al respecto”.

EL MAYOR TEMOR DE TODOS

La psicoterapeuta consideró que contagiarse con covid-19 es el miedo más común entre la población desde el inicio de la pandemia, sobre todo entre adultos mayores debido a su vulnerabilidad frente al virus.

Ese miedo desmedido se hace tangible en la obsesión por lavarte las manos de forma compulsiva, no interactuar con personas ajenas a la casa, no ir al trabajo, no salir a la calle, tener problemas para conciliar el sueño, para comer, ya sea porque se come mucho o casi nada, sudoración excesiva, entre otros.

La experta aconsejó no minimizar estas sensaciones y, por el contrario, prestar atención a la persona que afirma sentir todo. No debemos decirle “estas exagerando, no es para tanto, te voy a sacar a la fuerza uno de estos días“, entre otras frases.

CUÁNDO BUSCAR AYUDA

La psicoterapeuta recomendó buscar ayuda profesional cuando la sensación de agobio sea muy grande.

“Si sientes que se está limitando tu capacidad de estar tranquilo, de hacer cosas, de ser tú mismo, hay que buscar ayuda especializada, porque está afectando tu desenvolvimiento”.

Todo va a depender de la cantidad, intensidad y tiempo de duración de los síntomas que desencadenan el miedo. Si hay ataques de pánico, con la sensación de que te vas a morir y terminas en una emergencia porque no puedes respirar, allí se requiere de ayuda profesional.