Lo deja todo por amor. Más enamorados que nunca. Brunella Horna y Richard Acuña están atravesando uno de los mejores momentos de su vida

Brunella Horna se mudará a Trujillo para vivir con Richard Acuña por lo que resta del año

La pareja ha tomado la decisión de mudarse al norte del país, así lo reveló la empresaria a través de sus ‘stories’ de Instagram.

La ex de Renzo Costa reveló que se le es difícil estar alejada de sus negocios, sin embargo, su estancia en Trujillo al parecer será por lo que resta del año.

“Estamos en Trujillo y bueno, ya nos vamos a quedar a vivir acá un buen tiempo, por lo menos este año, este año vamos a estar acá y me encanta, a mí me gusta mucho Trujillo, lo que sí se me hace muy difícil es con el trabajo”, contó la ex integrante de “Esto es Guerra” en sus redes sociales.

Al parecer la joven empresaria está muy segura de sí misma y el viaje sería por el ex congresista ya que cuando le preguntaron por qué tomó esta importante decisión, Brunella Horna explicó que Richard Acuña necesitaba estar en Trujillo.

“Porque Richard tenía que estar acá en Trujillo, necesitaba estar acá, así que yo entendí. Yo tuve que organizarme mucho más, de hecho las cosas se me complicaron mucho más, manejar todo de lejos es más difícil”, agregó la joven empresaria.

La pareja está a puertas de cumplir 3 años de relación y los medios no han dejado de especular sobre un posible embarazo de la rubia, pero ha sido negado por Brunella Horna y el ex congresista.

Como se recuerda, la exchica reality saltó a la fama por su relación con el ‘rey de los cueros’, Renzo Costa que inició a finales del 2014 y terminó en el verano del 2017, durante ese mismo año, pero en el mes de agosto inició su relación con su actual pareja, el excongresista Richard Acuña.