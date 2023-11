¡Promulgado: A cobrar Fonavi en tres armadas!

Gobierno promulgo ley y presidente de Comisión Ad Hoc, Luis Luzuriaga, detalla forma de pago

POR: PABLO BOGGIANO B

Finalmente, la presidenta de la República Dina Boluarte promulgó la autógrafa 31928, Ley que permite la devolución de los aportes al Fonavi como pago parcial con cargo a posterior cancelación.

En charla con El Men, Luis Luzuriaga presidente de la comisión Ad Hoc mostró su conformidad tras más de un año de gestión y afirmó que en un tiempo de 30 días hábiles se entregarán los certificados de reconocimiento de aportaciones y derechos, (CERAD) los cuales serán electrónicos, además de los ajustes técnicos que tendrá que resolver esta semana la comisión para iniciar los pagos de todas maneras el día jueves 14 de diciembre.

-Finalmente se promulgó la Ley 31928, la comisión Ad Hoc ya está habilitada para iniciar la devolución de aportes del Fonavi

Empezamos en la comisión de presupuesto en octubre del año pasado para que

se pudiera considerar el pago a cuenta, un año después la ley se ha promulgado, estábamos un poco atrasados, pero ya tenemos el marco legal que nos permite poder adelantar 2,300 millones que tenemos en las cuentas de la comisión, dineros provenientes de las deudas de terceros, no del estado, a 1’200 mil fonavistas, hemos determinado que el 14 de diciembre, sí o sí es el pago.

-¿Qué inconvenientes tras más de un año de gestión ha tenido la comisión?

Hemos hecho una pedida al interior de la comisión, del gobierno querían que estos 2,300 millones se devolviera en un plazo de 8 años. Para eso ellos no querían adelantar el dinero, al interior de la comisión también hubo otra pelea, que se llevó a cabo en la comisión de presupuesto, pero con esta norma lo que hemos logrado es que se empiece a devolver este año los 2,300 millones y no de acuerdo como ellos querían porque aducían que era difícil, no se podía encontrar los libros de planilla, tantas cosas

La norma establece que los fonavistas pueden acreditar sus aportaciones, en buena cuenta lo que la norma ha permitido, es reflexionar la Ley 31173 y permitir que los fonavistas puedan recibir su adelanto, puedan acreditar sus aportaciones porque a partir del 2024, vamos a empezar a devolver a partir de las aportaciones como dice la ley.

Para eso necesitamos armar las cuentas individuales con las aportaciones del trabajador, actualizarlas, determinar su valor total y en función a eso, el dinero que venga va a servir para cancelar certificados, eso es el objetivo de la norma, es el último adelanto que se va a

dar, porque no vamos a tener posibilidades de ir adelantando, de repente se puede hacer pagos parciales hasta cancelar de acuerdo a la disponibilidad de dinero, pero en función a

las aportaciones, a las cuentas individuales, para nosotros es un triunfo haber logrado

capear esta ofensiva del MEF de pretender devolver este dinero en 8 años.

Se tendrá que incluir partidas para el Fonavi en el Presupuesto de la República para el 2024 Con la comisión de presupuesto la próxima semana vamos a entrar a esa pelea, todo

se tiene que provisionar para el 2024 para devolver en función a las aportaciones.

El ministro de Economía no puede alegar que no hay dinero porque es una deuda pública, ya está demostrado y como es deuda pública, tienen que provisionarlo en los presupuestos de la República año a año. No puede alegar que no hay dinero, no puede decir eso, de los 200 mil millones que es el presupuesto vas a tener que aplicar partidas para poder entregar el dinero a los fonavistas, Es deuda pública, interna.

“EL ADELANTO ES PARA TODOS”

-El artículo 10 de la norma reglamenta atender de forma prioritaria a las personas mayores de 60 años, personas que tienen discapacidad, así como alguna enfermedad grave

o terminal

Se tiene que empezar por lo que dice la ley, tiene que priorizarse a los adultos mayores de 60 que son discapacitados, que están con enfermedades graves o terminales, ¿Por qué? porque son los que tienen más necesidad, están en situación de vulnerabilidad, de extrema

vulnerabilidad, la norma tiene ese objeto, darle prioridad a quien está en más extrema situación económica y de salud.

-¿Se van iniciar los pagos por grupos, en base a un padrón o a una planilla lista?

En general el adelanto es para todos, se va a tener de repente aplicar grupos, por la magnitud del proceso porque el Banco de la Nación no puede atender un millón 200 mil personas de golpe, entonces tiene que programar, el Banco nos ha dicho: ‘nosotros tenemos que programar cómo vamos a pagar, así como pagamos a los pensionistas de acuerdo a letras y por semanas, igual tenemos que hacer con los fonavistas’. Si son 600 mil los que cobran en el Banco de la Nación, es casi 1’ 200,000, hay 600 mil que van a recibir su dinero de frente en sus cuentas de ahorro, hay 500 mil que no, tenemos que evaluar todas esas posibilidades, darle la devolución a todos en la forma oportuna y célere.

-¿Una parte, dos partes, tres partes?

Puede ser, para poder darlos rápido, no colapsar, ni tampoco provocar que el Banco

nos diga, no, no quiera firmar el acuerdo ¿cómo pagamos?

-La idea es que todos reciban proporcionalmente

Proporcional, va a ser a su porcentaje de aportación, ese va ser proporcional.

– En el caso de los herederos y aquí la norma es específica, cuando la devolución supere el valor de la 4 UIT, se deberá acreditar vínculo con una sucesión intestada

Hay fonavistas que van a cobrar fuertísimo, de acuerdo a las posiciones que ganaban una barbaridad de plata, en ese momento el aporte era libre, no tenía tope, eso fue a partir del 92, 93 no tenía tope.

Imagínate una persona, un gerente que ganaba 30 mil soles, ¿cuánto aportaba?, aportaba 3 mil soles, actualizado da 100 mil soles, solamente desde el periodo 92/95 te da 100 mil soles de aportaciones al Fonavi, si tenemos una cantidad x de plata, esperemos 3 mil millones y tenemos certificados de reconocimiento por 5 mil millones, no podemos devolver

3 mil millones, tenemos que devolver proporcional para que todos puedan recibir y continuar para el próximo año que se va a cancelar.

“EL CERAD SERÁ ELECTRÓINICO Y CON CÓDIGO”

-¿Qué aspectos de orden técnico le falta ajustar a la Comisión?



La tasa de interés legal efectiva, queremos que por defecto de la sentencia del TC

nos obligue a actualizar desde junio del 79 hasta la fecha de pago. Por ejemplo, entonces,

¿Cómo actualizamos de julio del 79 hasta agosto del 92? que no existía la tasa de interés a

pesar que el tribunal los obliga a que tenemos que actualizar con la tasa de interés, no existía.

De septiembre del 92 para adelante, ya existía la tasa legal efectiva, antes no, ¿Cómo hacemos entonces? una fórmula para que, de manera proporcional, entregar a los que

desde el 79 al 99, del 80 al 91 le podamos dar su proporcional, sino no vamos a poder darles, una fórmula para poder cubrir ese vacío, después ese vacío tenemos que corregirlo con el Congreso, que el Congreso nos diga: ‘del 79 al 92 vamos actualizar con una norma legal’.

Lamentablemente es así, otro aspecto es el tema de los beneficiados, hay 380 mil que

no están beneficiados, ¿Qué vamos hacer con ellos?, por el momento ya hemos revisado

todas las normas del Fonavi y ninguna norma establece algún tipo de beneficio por el

hecho de ser fonavista, su fondo financiero al que acudía como cualquier otro, era con su plata.

Es más, no recibía ningún interés o rédito por su plata, ese es el problema, si no recibíamos ningún réditos o lamente vamos a recibir nuestra plata nada más ¿y los interés? Si era un fondo financiero, ¿en qué nos hemos beneficiado?, en nada, no hay ningún tipo de beneficio, tenemos que ir al Congreso a decirles, que no hay beneficios para estos casos, ese es el punto.

Te puede interesar:

-¿Según las fórmulas, cuánto puede estar recibiendo un fonavista en promedio?

Depende de la fórmula que aprobemos la semana que viene, puede ser una cantidad fija para todos por mes o puede ser una cantidad de acuerdo a los tramos de aportación, de

acuerdo a los porcentajes de aportación, hay 3 tramos, 4 tramos, primero era medio por

ciento, después1% después9%, luego bajó a 3%, cada tramo tiene un periodo de tiempo.

Entonces en función a ese porcentaje y como sabemos cuánta es la cantidad de fonavistas

aportaron en el tiempo de 1% sabemos cuánto en el tiempo de 9%, cuántos eran los que

aportaron en el tema del 3% y sabemos aproximadamente cuánto fue el rango de aportación en soles por cada periodo de tiempo, podemos sacar en función a los 2,300 millones podemos sacar el promedio mensual para cada periodo de tiempo, esa fórmula tenemos que aprobar, es lo más próximo.

-¿Todos los fonavistas van a salir con su CERAD?

Todos, todos, esperamos el 14 empezar la devolución con todos, por lo menos entregar su certificado de reconocimiento a todos, el pago se puede programar de acuerdo a los posicionamientos del Banco de la Nación, nos va a obligar a eso, pero todos van a salir con su certificado, eso es lo que esperamos.

La ley establece que tenemos 30 días calendario para entregar el certificado de reconocimiento de pago a cuenta, que va a ser electrónico por si acaso.

-¿Cómo va ser el trámite?

Vamos a darle un código, un expediente electrónico, y ahí se le va entregar su CERAD

electrónico, y con ese CERAD electrónico van a ir al Banco, para recibir su orden de pago y coincida con la cantidad que se le va asignar, el CERAD va ser electrónico y cada uno

se le va abrir un expediente electrónico con una clave.

-¿Ustedes van a manejar esa plataforma?

Si, la secretaria técnica del Fonavi con nosotros.

Marcha ayudó a la devolución

Tras la promulgación de la Ley 31928, que facilita la devolución de los fondos del Fonavi, el congresista José Luna Gálvez afirmó que la promulgación de la norma es producto de las presiones realizadas por Podemos Perú cuyo punto más alto fue la marcha realizada el pasado jueves que congregó a miles de peruanos para exigir la promulgación de esta ley,

así como el retiro de las 4 UIT de las cuentas de las AFP y el cumplimiento de la ley sobre el bono de reconocimiento.

“Esta es una primera victoria en la lucha de millones de peruanos por la deuda social que nos tiene el Ejecutivo, pero aún la lucha continúa”, afirmó.