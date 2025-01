Presidenta condena “ataque terrorista” contra Fiscalía en Trujillo

Dina Boluarte aseguró que el Gobierno trabajará con las autoridades locales para “garantizar el orden” en La Libertad

Dina Boluarte condenó este lunes el atentado contra una sede del Ministerio Público en Trujillo y anunció el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP), que “tomarán el control de la ciudad” como parte de las medidas adoptadas bajo el estado de emergencia.

“Condenamos estos ataques terroristas de bandas criminales y aseguramos a la población que no descansaremos ni flaquearemos ante estos viles atentados”, señaló la Presidencia en un comunicado difundido en las redes sociales, fue publicado más de diez horas después del ataque con explosivo.

Lea también:

“Reafirmamos el trabajo conjunto del Gobierno central, gobierno regional y autoridades municipales para garantizar el orden, proteger a las familias de La Libertad y conseguir un futuro con justicia para todos los peruanos”, agregó.

“Le recuerdo a la presidenta que Trujillo ya lleva casi un año en estado de emergencia, y ¿qué ha hecho hasta ahora?”, señaló Diego Bazán, representante de la región norteña, cuestiono las medidas de seguridad que fue difundido en video que fue enviado de la zona en donde sufrió el atentado.

El representante de la región norteña también critico que las fuerzas del orden tomen el control de la ciudad, ya que estas medidas no serán de gran utilidad. La presencia policial, incluso si se trae refuerzos de Lima, no resolverá la situación: “Los efectivos no nos van a cuidar 24 horas”, dijo.

Bazán exigió acciones más efectivas como “trabajo de inteligencia”, la captura de los cabecillas de las organizaciones criminales, y la implementación de medidas en las zonas mineras. También reclamo la falta de presupuesto que tiene la región y por eso no le permite tener un buen sistema de geolocalización.