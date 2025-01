Vecinos de Trujillo aterrados por ola de criminalidad en su región

Los residentes de la capital de La Libertad se mostraron preocupados luego que delincuentes detonaran un explosivo en la sede del Ministerio Público

En Trujillo, capital de la región La Libertad, delincuentes detonaron un artefacto explosivo en la sede principal del Ministerio Público. El ataque dejó heridos a un guardia de seguridad y a un conductor, quienes fueron trasladados al hospital regional para recibir atención médica.

Los que detonaron el explosivo fueron dos individuos que iban a bordo de una motocicleta, que se hacia pasar como repartidor de delivery, en el lugar dejaron globos, al instante se produjo una explosión que causo daños en la fachada y ventanas del Ministerio Publico, también causo daño a un semáforo y un negocio que se encontraba cerca del lugar.

Delia Espinoza, la actual Fiscal de la Nación, indico que los primeros indicios del ataque seria vinculados a actividades de minería ilegal, dijo que visitara la ciudad de Trujillo para poder dirigir ella misma las diligencias y así poder avanzar con el caso y encontrar a los responsables del atentado.

Este incidente se suma a una serie de actos delictivos recientes en la región, incluyendo atentados con explosivos y ataques armados, que han generado preocupación entre la población y las autoridades locales.

Los ciudadanos de la ciudad de Trujillo cuestionaron los hechos y sienten que la inseguridad ciudadana aumento desde hace varios años y ante la prensa indicaron que viven con mucha incertidumbre y ven que las autoridades no hacen nada para combatir a la delincuencia y que sienten que ya perdieron la batalla y esperan que el gobierno se ponga a trabajar para que pueda detener la delincuencia y así vivir mas seguros en Trujillo.

“Les está ganando la delincuencia y no les importa. No les importamos. Trujillo ha sido considerada la ‘ciudad de la cultura’, ahora solo somos la ciudad de la inseguridad. Estoy sentida, todas las autoridades se pelean entre sí. Las personas que tienen que defendernos no los hacen. El pueblo está desprotegido y desesperado”, agregó.