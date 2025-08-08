Presentan mociones contra Gustavo Petro

Congresistas lo hicieron porque no reconoce soberanía peruana

Congresistas de diversas bancadas presentaron una moción de rechazo a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien acusó al Perú de haber “copado” la isla Santa Rosa de Loreto pese a que ahí se ha instalado el distrito del mismo nombre y como parte del territorio nacional.

La moción de rechazo fue presentada de forma multipartidaria desde el despacho de la legisladora Karol Paredes, de Avanza País, con firmas de otros congresistas de las bancadas Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza Para el Progreso (APP) y Podemos Perú.

En el texto recuerdan que el Poder Legislativo aprobó por unanimidad la ley que crea el distrito de Santa Rosa de Loreto, la cual fue promulgada el 3 de julio de este año, “reafirmando así la soberanía y jurisdicción del Estado peruano sobre dicha circunscripción”.

También que la Cancillería, el 5 de agosto, expresó su “más firme y enérgica protesta” ante las declaraciones de Gustavo Petro, así como el comunicado de la Mesa Directiva del Parlamento respaldando al Ejecutivo.

En sus pronunciamientos por redes sociales, el jefe de Estado colombiano acusó al Perú de haber “copado” de forma unilateral la isla de Santa Rosa ubicada en la frontera de ambos países en el río Amazonas.

Por esto, la moción además de rechazar de manera “firme y categórica” las declaraciones del presidente Petro que desconocen la soberanía del Perú sobre Santa Rosa, expresan su pleno respaldo al pronunciamiento de la Cancillería en defensa de la soberanía nacional.