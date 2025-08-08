Denuncian a Ruth Luque por ‘apoyar’ a Colombia

El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, presentó una denuncia contra la parlamentaria del Bloque Democrático, Ruth Luque, por, de acuerdo con el documento, permitir el traslado y la llegada del legislador colombiano, Juan Carlos Lozada, el último martes.

En dicha oportunidad, Lozada señaló que todavía se tenía que discutir las ubicaciones de islas en la Amazonía cercanas al distrito de Santa Rosa.

Además, el parlamentario colombiano mencionó que quizá el presidente Gustavo Petro incurrió en un error al señalar que se había invadido o se había copado territorio de su país.

En la denuncia presentada por Montoya se precisa que se debe sancionar a Ruth Luque porque ha «contravenido a deberes de conducta parlamentarios» y recomienda ante el pleno del Congreso de la República suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes desde tres hasta 120 días de la legislatura.

Leer tamién [Corte Suprema rechaza apelación para suspender a Patricia Benavides]

La congresista Ruth Luque respondió públicamente a la denuncia presentada en su contra. “Rechazo estas declaraciones malintencionadas, que solo buscan silenciar mi voz y dañar mi imagen, desconociendo el contexto en el cual participo en el Parlamento de Colombia”, expresó a través de un comunicado.