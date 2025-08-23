Plan de muni San Isidro redujo la cifra de hurtos

Serenos de San Isidro dan duro golpe a ladrones que intentan robar bicicletas en el distrito, logrando capturarlos, recuperar las unidades y devolverlas a sus propietarios.

De los 21 casos reportados a la central de Alerta San Isidro en abril de 2025, la cifra se redujo en agosto a 2 ocurrencias y en ambos casos, se logró la intervención de los delincuentes en flagrancia.

En el primer caso, las cámaras de video vigilancia de Seguridad Ciudadana de San Isidro registraron al sujeto apodado “Tijeritas” cortando el seguro de una bicicleta estacionada frente a una empresa de telefonía. Tras ser perseguido por serenos que se confunden entre los transeúntes, y unidades de patrullaje integrado lograron atraparlo.

En el segundo caso, la modalidad que pretendió emplear un extranjero, fue dejar en el parqueo su bicicleta vieja y llevarse la más moderna y costosa que divisó. Lo que no sabía es que desde el Centro de Control de Operaciones de serenazgo siguieron su paso, hasta que fue interceptado por un sereno de la unidad élite Halcones y refuerzos que lo detuvieron y condujeron a la comisaría.

“A través del análisis y procesamiento de datos, se ha obtenido la información de los puntos, días y horarios de riesgo. Es así que los serenos son desplazados a las zonas vulnerables, lo que ha logrado que solo dos casos de tentativa se registren en el mes de agosto y además estos sean frustrados”, explicó la alcaldesa Nancy Vizurraga.