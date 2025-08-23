Keiko Fujimori revela detalles de su divorcio con Mark Vito.

Keiko Fujimori reveló detalles sobre lo que fue su relación con Mark Vito y todos los motivos que llevaron a su separación tras casi dos décadas juntos y dos hijas en común. «Soy más o menos romántica. En la relación que tuve con Mark, él fue muy romántico. Pero después me di cuenta de que el romanticismo, en realidad, no es necesariamente una señal de que las cosas vayan a funcionar», explicó la lideresa de Fuerza Popular.

Aunque evitó ahondar en si hubo o no una infidelidad por parte del ahora influencer, sí admitió haber llorado mucho por su ruptura amorosa. «Fue un proceso muy duro, pero yo creo que toda esta persecución judicial fue deteriorando el matrimonio como pareja. Eso nos hizo mucho daño y llegó un momento en que se cruzó una línea de la ya no había regreso. Lo conversamos alturadamente», comentó.

«No voy a contar todos esos detalles. Pero yo creo que siempre se puede conversar de manera respetuosa. Sí, las emociones salen, por supuesto. Uno tiene que elevar más la voz. He llorado mucho», añadió Fujimori. Reveló que durante su relación de 18 años, llegó a pedirle el divorcio hasta en dos ocasiones, pero siempre obtuvo una respuesta negativa.

«Él viene de padres casados, que acaban de cumplir cincuenta años de matrimonio. Y yo vengo de padres divorciados, un divorcio público muy duro. Entonces, yo un par de veces he lanzado el tema del divorcio y para él nunca fue una opción. Yo ya sentía que el matrimonio estaba desgastado. Uno se da cuenta cuando las cosas se empiezan a enfriar, cuando ya no es lo mismo», asegura Fujimori.