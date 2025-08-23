Ignacio Buse ganó y jugará el US Open, su primer Grand Slam

Nuestra primera raqueta nacional venció por 2 sets a 0 a Kimmer Coppejans.

En tan solo una hora y media, el peruano Ignacio Buse le ganó por 2 sets contra 0 al belga Kimmer Coppejans y clasifició al cuadro principal del US Open, el primer Grand Slam que jugará en toda su carrera. Con 21 años a cuestas, nuestra primera raqueta nacional se impuso por parciales de 6-3 y 6-4, en 36 y 59 minutos.

En la cuenta oficial del Abierto de Estados Unidos, celebraron lo logrado por el tenista peruano mostrando el videoclip del último punto del match, el saludo con el rival y el abrazo eterno con su cuerpo técnico y familiares, que lo estaban alentando desde las gradas de la cancha número 14 del National Tennis Center.

Vale resaltar que el popular ‘Nachito’ es el primer connacional de la historia en superar los qualifiers (fase previa) del US Open, ya que los otros siete ingresaron a esta competición de manera directa. ‘Nachito’ ha hecho historia y la tendencia es que lo siga haciendo, ya que este año ha subido más de cien puestos en el ránking ATP, ubicándose ahora en el 136.

Con este nuevo logro, Ignacio Buse entrará al selecto grupo de tenistas peruanos que han participado del Abierto de EE.UU. Como Juan Pablo Varillas, Luis Horna, Iván Miranda, Jaime Yzaga, José Luis Noriega, Pablo Arraya y Fernando Maynetto. Tras su histórica clasificación, nuestro tenista ahora enfrentará este domingo 24 de agosto a las 11:00 am. GMT-5 en el estadio Arthur Ashe de Nueva York, al estadounidense Ben Shelton, número seis del ránking ATP.