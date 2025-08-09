PJ da 4 años de cárcel a Carlos Carrasco por caso Odebrecht

El Equipo Especial Lava Jato logró que se dicte una sentencia condenatoria contra Carlos Carrasco Paredes, así como una pena de multa por 60 días y el pago de una reparación civil por la suma de $ 50 000.

El Poder Judicial dictó cuatro años de cárcel contra Carlos Carrasco Paredes vinculado al caso ‘Árbitros de Odebrecht’. Así lo informó el Ministerio Público, a través de sus redes sociales. Esto, luego que el imputado se acogiera a la sentencia anticipada. La medida fue solicitada por el Cuarto Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo de la fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda.

Además de una pena de multa por 60 días y reparación civil por la suma de 50 000 dólares. El referido equipo especial señaló que esta es la novena sentencia condenatoria que consigue. La cual se suma a las otras 61 obtenidas por el proceso especial de colaboración eficaz. Cabe destacar que la sentencia condenatoria contra Carrasco Paredes es la primera que se consigue por el caso ‘Árbitros de Odebrecht’.

El cual implica a varios abogados, entre ellos, Humberto Abanto, defensa legal de la exfiscal de la nación Patricia Benavides. Además, la fiscal Diana Canchihuamán Castañeda, el último jueves, presentó acusación penal contra Richard Martín, Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias, Emilio Cassina y otros.

Se les imputa haber conformado una organización criminal dedicada a la comisión de graves actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas desde el 2011 hasta el 2015. Según la Fiscalía, este modus operandi fue replicado en 17 procesos arbitrales donde se direccionaron los arbitrajes para favorecer a la empresa Odebrecht y otros a cambio de pagos ilícitos.