Ollanta Humala asegura que nunca recibió dinero de Odebrecht

Humala enfrenta un juicio por lavado de activos en el que la Fiscalía sostiene que recibió aportes ilícitos para sus campañas de 2006 y 2011

Ollanta Humala, quien enfrenta acusaciones de haber recibido fondos de la empresa brasileña Odebrecht para su campaña electoral de 2011, se defendió en una reciente entrevista con EFE, donde afirmó que, si efectivamente se enviaron esos recursos a Lima, habrían sido robados por el exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.

“Si esa tesis de que, efectivamente, Marcelo (Odebrecht) había dispuesto a Barata (para enviar dinero a su campaña), lo que yo pienso, primero, (es que) no creo que eso haya pasado, pero, si es que eso ha pasado, Barata se robó la plata”, declaró Humala, quien se encuentra en la fase final de un juicio que podría culminar con un veredicto en la primera semana de marzo.

Lea también:

Las autoridades acusan a la pareja de haber cometido lavado de activos. Sin embargo, la defensa de Humala ha negado estas acusaciones, argumentando que, de haber recibido fondos, no constituirían un lavado de activos. La Fiscalía sostiene que Humala y su esposa, Nadine Heredia, recibieron aportaciones ilícitas de Odebrecht, así como del Gobierno venezolano de Hugo Chávez, para financiar sus campañas de 2006 y 2011.

Humala criticó al exrepresentante de Odebrecht y dijo que oculta información.

“Él dice que le dejaban la plata en su oficina, no sabe quién le deja; o sea, no tiene secretaria, no tiene guardián, no tiene cámara de vigilancia, no tiene un conserje que toma datos de las personas que ingresan. Hasta para pedir un pollo a la brasa te piden tus datos, pero este (Barata) curiosamente no pide datos”, sostuvo.