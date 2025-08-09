Audiencia de prisión preventiva a Martín Vizcarra fue reprogramada

El juez Jorge Chávez tomó la decisión luego de que la Fiscalía y la defensa presentaran nuevos escritos en torno al caso. A su salida de la audiencia, Vizcarra aseguró que confia en una decisión favorable de la judicatura.

El Poder Judicial suspendió para el próximo miércoles 13 de agosto la audiencia en la que se decidirá si se acoge el pedido de 6 meses de prisión preventiva. Contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Así lo dispuso el juez Jorge Chávez, luego de que tanto el fiscal Germán Juárez Atoche como la defensa legal del exmandatario, Erwin Siccha, presentaran nuevos escritos en torno al caso.

En ese sentido, el abogado cuestionó que el representante del Ministerio Público haya adjuntado nuevos elementos de convicción contra su patrocinado y solicitó a Chávez Tamariz que no los acepte. No obstante, su solicitud fue rechazada por el magistrado. Posteriormente, ambas partes solicitaron un tiempo prudencial para analizar los nuevos escritos. Lo cual fue aceptado por el juez de Investigación Preparatoria Nacional, aunque demandó que, este viernes, se sanearán todos los elementos.

“Las partes son las que peticionan al órgano jurisdiccional un tiempo prudencial para que puedan revisar los elementos de convicción que se han presentado. Que no solo recaen sobre el primer presupuesto de la prisión preventiva sino también de peligro procesal. Eso, en el artículo 9 del Título Preliminar del Código Procesal Penal se llama también un plazo razonable para que la defensa. En todo caso porque es la defensa quien detenta o quien cumple esa función ante un requerimiento. Que es de privación de la libertad, que tiene que soportar todos estos elementos y tiene que ser razonable”, indicó.

En un momento de la audiencia, el juez Chávez Tamariz le indicó a Martín Vizcarra, quien estaba presente en la sala. Que nuevamente su asistencia era facultativa, pero que, de presentarse, podría alegar en su defensa. Al respecto, a su salida de la audiencia, el exmandatario anunció que se iba a presentar y que confiaba en un fallo favorable de la judicatura.