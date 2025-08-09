7 ideas de diseño de cuarto para lavandería pequeña

SI TIENES POCO ESPACIO, TE ENSEÑAMOS CÓMO ACONDICIONARLA

Acabas de comprar un departamento y buscas formas de decorar tu cuarto de lavado. Es demasiado fácil que este lugar se convierta en un espacio oscuro lleno de ropa sucia. Haz que las tareas domésticas resulten más atractivas mejorando la habitación en la que las realizas.

Un cuarto de lavandería pequeño, pero acogedor animará a todos los habitantes del hogar a participar en los quehaceres. Por ende, si estás buscando ideas para decorar esta parte de tu departamento, en el siguiente artículo te mostramos 7 sencillas ideas de diseño que puedes aplicar.

Identifica el espacio que tienes disponible Optimiza el espacio Utiliza estanterías Usa muebles hechos a medida Busca los mejores sistemas de almacenamiento Utiliza un tendedero plegable Usa ganchos de pared

Identifica el espacio que tienes disponible

Primero debemos reconocer nuestro espacio, por ejemplo: Si se está trabajando con un departamento pequeño que ofrece un montón de peculiaridades, carácter y ángulos reducidos, considera cómo esto podría ser beneficioso para el diseño de tu cuarto de lavado.

Debemos buscar cumplir con las necesidades cotidianas, optimizar el espacio y hacerlo funcionar de la forma más eficiente posible: qué utilizamos habitualmente, cómo podemos acceder a ello de forma rápida y qué podemos guardar.

En cuanto al almacenamiento, piensa en un lugar donde guardar los manuales de los electrodomésticos y artículos de lavandería, así como detergentes y demás.

Optimiza el espacio

Si quieres sacar el máximo partido a un cuarto de lavado pequeño, las ideas ingeniosas para el almacenamiento son esenciales. En este caso, un tendedero de pared que se puede plegar hacia atrás proporciona espacio extra para el secado al aire libre.

Deja espacio en la mesa de trabajo, debajo o junto al estante de la pared, para doblar y enrollar las toallas, así como para realizar tareas como doblar las sábanas de la cama.

Leer también [Cómo Implementar tu Hogar y Hacerlo un Espacio Acogedor]

Utiliza estanterías

Una gran alternativa a las ideas tradicionales de mobiliario de lavandería son los estantes abiertos, pues son una opción muy práctica para aquellos que buscan el máximo almacenamiento sin crear una sensación abarrotada en un espacio de lavado pequeño.

¿Te preocupa que las estanterías se conviertan en un verdadero desorden? Entonces, considera la posibilidad de invertir en algunas cestas para obtener más espacio de almacenaje.

Usa muebles hechos a medida

Incluso un cuarto de lavandería reducido puede conseguir un acabado de alta gama con la ayuda de un profesional. El mueble a medida no sólo te garantizará el máximo rendimiento del espacio, ya que aprovechará todos los ángulos incómodos, sino que trabajar con un diseñador experimentado es también una forma eficaz de crear un esquema funcional que ayude a organizar esta área.

Por ejemplo, si no tienes mucho espacio, esconde la lavadora detrás de unos armarios a medida. Cuando estén cerradas, las puertas del mobiliario harán que la zona de lavandería parezca mucho más despejada y amplia.

Cuando las puertas estén abiertas, el lugar se convertirá en un cuarto de lavandería completo gracias a la encimera, que actúa como un lugar práctico para tareas tales como la limpieza de manchas en las prendas, así como la clasificación, y el doblado de la ropa.

Busca los mejores sistemas de almacenamiento

El objetivo de las ideas de diseño de cuartos de lavandería pequeños es crear espacios ordenados y organizados, por lo que hay que dar prioridad al almacenamiento de calidad.

Siempre es recomendable el almacenamiento a medida para maximizar el espacio, sobre todo en zonas pequeñas. Puedes empotrar una estantería en la pared y colocar cestas de almacenaje en su interior. De esta manera, todo se verá ordenado y estéticamente agradable.

Cuando planifiques el almacenamiento, piensa en los productos que necesitarás de vez en cuando, como los que se utilizan para lavar una funda de almohada de seda o una manta de lana, así como los detergentes y suavizantes de uso diario para asegurarte de que no te quedes sin espacio.

Leer también:

Utiliza un tendedero plegable

Un tendedero plegable es una forma inteligente de ganar espacio para la ropa. Además, es ideal si vas a lavar una funda de colchón y el tiempo impide secarla en el balcón, o para ventilar prendas más grandes, como sábanas y toallas.

Para que te resulte más práctica, cuélgala encima del lavadero para que las prendas muy mojadas se sequen por goteo; si está cerca de una ventana que se abra, será mucho mejor.

Usa ganchos de pared

En un cuarto de lavado pequeño no hay espacio que perder. Eso significa aprovechar también los metros cuadrados verticales. Una de las mejores formas de hacerlo es añadiendo ganchos de pared. No son tan profundos como las repisas, por lo que no ocupan mucho espacio, y son útiles para colgar de todo.

Ahora ya conoces 7 ideas para organizar un cuarto de lavandería pequeño. ¡Esperamos que esta información te haya sido útil!

Leer también: