Corte Superior da impedimento de salida de 18 meses a Pedro Pablo Kuczynski

La Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior Nacional ratificó la resolución judicial que impone 18 meses de impedimento de salida del país al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. En el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por presunto aportes irregulares para su campaña presidencial del 2016.

La medida había sido dictada inicialmente el pasado 8 de junio por la jueza Margarita Salcedo Guevara, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Quien sostuvo que existía un peligro latente de fuga, considerando la gravedad de los hechos y las altas penas que podrían corresponder de ser hallado culpable.

En la resolución confirmada, el tribunal además exhorta al Ministerio Público a acelerar las diligencias. Y a presentar informes bimestrales sobre los avances de la investigación contra el exmandatario. Con esta decisión, Kuczynski, de 86 años, permanecerá bajo restricción de viajes internacionales hasta mediados de 2026, mientras continúa el proceso en su contra.

Recordemos que, el pasado 16 de junio, el Poder Judicial había aceptado a trámite el recurso de apelación que presentó Pedro Pablo Kuczynski. Para revocar la orden de impedimento de salida del país en su contra.