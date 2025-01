Perú expresa solidaridad con Estados Unidos tras atentado en Nueva Orleans

El Gobierno del Perú manifestó su solidaridad con el pueblo y las autoridades de Estados Unidos tras el atentado en Nueva Orleans, que dejó un saldo de 15 muertos y 35 heridos.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó: «Extendemos nuestras condolencias a las familias afectadas y reiteramos nuestro absoluto rechazo a toda forma de violencia.»

El número de fallecidos por el atropello masivo, ocurrido en la madrugada del 1 de enero durante las celebraciones de Año Nuevo, aumentó este miércoles de 10 a 15 víctimas mortales. Este acto ha sido catalogado como un atentado terrorista por las autoridades estadounidenses.

El ataque ocurrió en la céntrica calle Bourbon Street, epicentro turístico de Nueva Orleans, que estaba cerrada al tráfico por las festividades.

¿Quién fue el responsable?

Las investigaciones identificaron al autor del ataque como Shamsud-Din Bahar Jabbar, un ciudadano estadounidense de 42 años. Jabbar murió en el lugar tras cometer el atentado.

Según reportes oficiales, utilizó una camioneta Ford F-150 blanca alquilada para atropellar a decenas de personas que disfrutaban de las festividades en la concurrida calle.

Reacciones internacionales

La tragedia ha generado consternación global, con múltiples gobiernos, incluido el peruano, pronunciándose en rechazo a la violencia y en solidaridad con las víctimas.

Tiger Bech: el exjugador de fútbol americano una de los fallecidos

Otra de las víctimas fue Tiger Bech, también de 27 años, un exjugador de fútbol americano que representó al instituto católico St. Thomas More y a la Universidad de Princeton. Originario de Lafayette, Luisiana, Bech fue trasladado con vida a un hospital, pero falleció en la mañana del miércoles.

Tras graduarse en Princeton, Bech se mudó a Nueva York por motivos laborales y regresó a Nueva Orleans para celebrar el Año Nuevo. Era hermano mayor de Jack Bech, actual receptor del equipo de la Universidad Cristiana de Texas (TCU).

Jack dedicó un mensaje emotivo en redes sociales: «Te amaré siempre, hermano. Me inspirabas cada día y ahora estarás conmigo en cada momento. Yo me encargo de la familia, T, no te preocupes.»