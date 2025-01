Tiger Bech, ex jugador de fútbol americano, es una de los dos fallecidos del atentado en Nueva Orleans

Entre los fallecidos se encuentran un exjugador de fútbol americano Tiger Bech y una madre latina soltera de 27 años, quienes han sido identificados por medios locales.

Nicole Perez: una madre dedicada a su hijo

La mujer latina fue identificada como Nicole Perez, residente de Metairie, un suburbio cercano a Nueva Orleans. Perez, de 27 años, era madre soltera de un niño de 4 años, a quien estaba enseñando a leer y matemáticas.

Su supervisora, Kimberly Usher, destacó que Nicole acababa de recibir un ascenso a gerente en su trabajo y estaba organizando su mudanza a un nuevo apartamento.

Tiger Bech: el exjugador de fútbol americano

Otra de las víctimas fue Tiger Bech, también de 27 años, un exjugador de fútbol americano que representó al instituto católico St. Thomas More y a la Universidad de Princeton. Originario de Lafayette, Luisiana, Bech fue trasladado con vida a un hospital, pero falleció en la mañana del miércoles.

Tras graduarse en Princeton, Bech se mudó a Nueva York por motivos laborales y regresó a Nueva Orleans para celebrar el Año Nuevo. Era hermano mayor de Jack Bech, actual receptor del equipo de la Universidad Cristiana de Texas (TCU).

Jack dedicó un mensaje emotivo en redes sociales: «Te amaré siempre, hermano. Me inspirabas cada día y ahora estarás conmigo en cada momento. Yo me encargo de la familia, T, no te preocupes.»

Más víctimas y detalles del atentado

La Oficina Forense de Nueva Orleans elevó el número de muertos a 15 personas y continuará con la identificación de las víctimas tras concluir las autopsias.

Entre los fallecidos también están:

Reggie Hunter, padre de dos hijos, de 37 años.

Nikyra Dedeaux, estudiante de 18 años.

El ataque ocurrió alrededor de las 03:15 a.m. (hora local) en la concurrida Bourbon Street, una zona turística cerrada al tráfico por las celebraciones.

El autor del ataque fue identificado como Shamsud-Din Bahar Jabbar, de 42 años, quien murió durante el atentado. Jabbar utilizó una camioneta Ford F-150 blanca alquilada para cometer el atropello masivo.

Las autoridades encontraron en el vehículo una bandera del Estado Islámico (ISIS), armas y un posible artefacto explosivo improvisado.