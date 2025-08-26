Perú es el segundo exportador de palta

En 2025, Perú se consolida como el segundo mayor exportador mundial de palta, alcanzando más de US$1.000 millones en exportaciones. Tan solo en el primer trimestre de 2025, las exportaciones peruanas de palta superaron las 545,859 toneladas, lo que generó ganancias superiores a los US$1.034 millones, con un aumento del 35% en volumen y un 20% en valor en comparación con el mismo período del año anterior. Este crecimiento se ha visto respaldado por más de 80,000 hectáreas de palta tipo Hass y el trabajo de más de 22,000 productores locales.

A pesar de los buenos resultados, el mercado de la palta enfrenta nuevos retos, especialmente debido a la competencia de precios. No obstante, Europa sigue siendo el principal destino de la palta peruana, aunque a precios más ajustados. México, el líder histórico en exportaciones, ha optado por reducir sus precios, lo que ha generado una presión sobre todos los exportadores, incluido Perú.

El país sudamericano, que hace una década aspiraba a ingresar con fuerza en este mercado, ahora enfrenta el desafío de aumentar su cuota de mercado en un entorno más competitivo.