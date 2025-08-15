Exigen  priorizar el retiro de AFP

Como portavoz de la bancada de Podemos Perú, el congresista José Luna Gálvez demandó, mediante oficio, al presidente de la Comisión Economía y Finanzas del Congreso, Víctor Flores Ruiz, que disponga el debate y votación, con carácter prioritario, del proyecto de ley que autoriza el retiro extraordinario de hasta 4 UIT de los fondos de las AFP.

Luna Gálvez planteó que el debate debe ser a su proyecto de ley 11331/2024-CR que plantea el retiro de las 4 UIT, pero inaplica las limitaciones de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, a fin de no perjudicar al afiliado al Sistema Privado de Pensiones.

“No es posible que las AFP nos condenen a recibir pensiones miserables en la vejez. Creo en las libertades económicas y en la justicia social. Exijo a la Comisión de Economía agendar el debate y la aprobación del dictamen de retiro de 4UIT AFP”, sostuvo posteriormente.