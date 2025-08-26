“Desobedezcan a Maduro”

MARIA CORINA INSTA A VENEZOLANOS A APOYAR TRUMP Y DEJARLO SOLO

Debido a la presión que ha ejercido durante las últimas semanas el gobierno de los Estados Unidos hacia el régimen venezolano comandado por Nicolás Maduro, con el despliegue de buques norteamericanos en el mar Caribe y una recompensa de 50 millones de dólares por el líder chavista.

Situación que ha llenado de zozobra al dictador, quien hace unos días hizo un llamado a la población civil para que durante este fin de semana se uniera a la jornada nacional de “Alistamiento de las fuerzas milicianas”, hecho ante el cual la líder opositora María Corina Machado envió un mensaje a los venezolanos para que “desobedezcan” a las convocatorias realizadas por el régimen.

Inicialmente, Machado destacó la valentía que ha tenido Venezuela en medio de los actos de “mentira, chantaje, odio y violencia” cometidos por parte de la dictadura, que con fuerza y resiliencia la población venezolana ha logrado superar. “Hoy, una vez más, la dignidad y la valentía del pueblo venezolano se imponen”.

Esto haciendo referencia al fracaso que tuvo el llamado “Alistamiento de las fuerzas milicianas” convocado por la dictadura de Maduro.

“Quisieron quebrar la patria”, pero el pueblo “los DEJÓ SOLOS, repudiados por un PAÍS HARTO, que lo que quiere es vivir con respeto, con justicia, con amor, con dignidad”, manifestó Machado.

“Trump no está jugando, esto es bastante serio. Se acerca la hora de trabajar muy duro para construir un país donde cada uno hará su aporte, donde nos abrazaremos como una sola Venezuela”.

“DESOBEDECE; ignóralos, déjalos solos. Estos cobardes quieren utilizarte para aparentar fuerza, cuando la realidad es que se están desmoronando. Pretenden que tú salgas a defenderlos cuando ellos se esconden”.

Durante este fin de semana los venezolanos mostraron su descontento con la dictadura, pues las plazas estuvieron vacías, la gente no atendió el llamado del dictador chavista, quien cada vez se ve más solo. «No estás solo. ELLOS SÍ”, finalizó la líder opositora.