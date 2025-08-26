Ghibli une música sinfónica y anime

Con más de 50 talentosos músicos en escena y una producción de primer nivel, Ghibli en Concierto, será una experiencia que fusiona la majestuosidad de la música sinfónica con el arte y la narrativa del célebre Studio Ghibli.

Bandas sonoras icónicas de películas como Mi Vecino Totoro, La Princesa Mononoke, El Viaje de Chihiro, La Tumba de las Luciérnagas, El Castillo en el Cielo, La Colina de las Amapolas, entre muchas más se oirán esa noche.

La velada contará con la participación especial de Alan Velásquez, reconocido actor de doblaje mexicano que dio voz a Haku en El Viaje de Chihiro.

Además, habrá proyecciones en pantalla LED de escenas inolvidables de Studio Ghibli, fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki.

El acto será el sábado 25 de octubre a las 8:00 p.m. en el Auditorio del Colegio San Agustín (Av. Javier Prado Este 980, San Isidro). Informes en Ticketmaster.