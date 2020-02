“Peluchín” se defenderá de mancha de acusadoras

A través de sus redes sociales Rodrigo González, se pronunció por la demanda masiva que le hicieron varias figuras de Latina, y reveló que no se dejará, pues todas tendrán que probar que reciben daño psicológico, bullying, maltrato, etc. de su parte. Es por eso que el conocido “Peluchín” no se quedará de brazos cruzados.

Además reveló, que las acusaciones de Susana Umbert, Cathy Sáenz, Karen Schwarz y Tilsa Lozano, le estaría afectando su imagen frente a todos en redes sociales, ya que tiene una carrera construida de 11 años y no se puede pisotear, porque detrás de él hay marcas, imagen, familias que confían en él y el daño que le están haciendo se va a tener que reparar.