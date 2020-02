¿Notario de Magaly en escapadas?

El “Zorro Zupe”, volvió a mandar una indirecta en pleno programa en vivo. Y es que esta vez el panelista de “Válgame” lanzó una fuerte “bomba” que podría ser para la conductora Magaly Medina.

“Zorro Zupe” mandó indirecta a “Urraca” por supuestos cachos

“A mí me encanta cuando nos llaman ‘chuckys’, ‘pitufos’, ahora nos han dicho hasta payasos. Yo soy un payaso feliz, vivo alegre, hago reír a la gente, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo no vivo adornado así me llenen de carteras y relojes”, mencionó el conductor entre risas, en clara alusión a Magaly Medina y su esposo.

Cabe mencionar, que por el Día de San Valentín, el esposo de la popular “Urraca”, el notario Alfredo Zambrano, le obsequió un costoso reloj en plena velada en el restaurant Marion ubicado en Miami.

Y es que recordemos que hace unos días, el amigo de Tilsa Lozano aprovechó las cámaras de su programa para dejar entrever que habría una conductora que estaría siendo engañada por su esposo.