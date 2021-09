Pelé es internado nuevamente en cuidados intensivos

Pelé, el astro brasileño de 80 años, sufrió una recaída a pocos días de ser trasladado a una habitación común del Hospital Albert Einstein

Pelé vuelve a inquietar al mundo con su estado de salud, luego de haber sido trasladado a una habitación común tras una cirugía de urgencia. El legendario exfutbolista brasileño tuvo que regresar a la unidad de terapia intensiva del Hospital Albert Einstein de São Paulo después de sufrir una recaída.

Según detalló este viernes ESPN Brasil, el astro del fútbol mundial tuvo que ser ingresado nuevamente en la UCI debido a un reflujo ácido. A pesar que el hospital dijo no tener nueva información, el citado medio afirma que se encuentra todo bajo control. El último mes no ha sido para nada sencillo para Edson Arantes do Nascimento, ya que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia para extirparle un tumor en el colon.

Publicación en redes

Su salud parecía restablecerse poco a poco y había anunciado en sus redes sociales que ya se estaba mejorando. “Muchas gracias a cada uno de ustedes por dedicarme un minuto de sus días para enviarme buenas energías. ¡Amor, amor y amor! He salido de la unidad de cuidados intensivos y estoy en mi habitación. Continúo cada día más alegre, con mucha predisposición para jugar los 90 minutos más la prórroga. Estaremos juntos en breve”, compartió.