Gato asfixiaba a su dueño por las noches mientras dormía

Un joven que vive en Bangkok, Tailandia, publicó en Facebook las fotografías que muestran el acto de cariño de su linda mascota

Gato de un joven que radica en Bangkok, Tailandia, fue captado en cámaras dándole afecto a su dueño durante algunas noches. Cuando se percató de lo sucedido decidió compartir las fotografías en la red social. Estas se viralizaron en cuestión de minutos, ya que las peculiares imágenes muestran cómo lo abraza y se encima en su pecho y cara.

El usuario conocido en el mundo virtual como Lomphonten Lomphontan decidió colocar cámaras de seguridad en su departamento por temor a robos y también para revisar que su amado minino se encontrara bien mientras él está trabajando.

¿Cómo se dio cuenta?

Dese hace algunos meses empezó a tener dificultades para dormir, se despertaba con un ligero dolor en el pecho. Esto lo llevó a revisar los videos para conocer cómo eran sus hábitos nocturnos. Luego de hacerlo se llevó una gran sorpresa al descubrir a su gato lo asfixiaba. Unos segundos después de que el muchacho conciliara el sueño, su gato se ponía en acción y aprovechaba la oportunidad para abrazarle la cara.

Cada noche, se observa a su gato trepando sobre el pecho de Lomphonten, mirándolo detenidamente y en ocasiones moviéndolo con una de las pata para comprobar si realmente está dormido.

“Cuando me senté y vi las grabaciones no podía creerlo, me reí mucho, en realidad es muy gracioso. Ahora lo quiero aún más por que él me ama así” manifestó el joven. Pese a lo ocurrido, Lomphonten dijo que no corregirá el comportamiento de su gato, ya que sabe que él solo busca de su compañía.