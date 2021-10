Óscar Ugarte: “No hay signos de que estemos próximos a una tercera ola de la pandemia”

Óscar Ugarte, exministro de Salud, afirma que el Perú aún está en la parte final de la segunda ola de la pandemia de la COVID-19. También considera que de momento, no hay indicios para pensar que el país está entrando a una tercera ola.

“Estamos al final de la segunda ola y todavía no hay la tercera. Se anunció que venía en agosto o septiembre, pero no llega. Mejor que no llegue”, aseguró esta mañana en La Rotativa del Aire de RPP.

“Hasta el momento, no hay signos de que estemos próximos a una tercera ola, pero sabemos que en algún momento va a venir. Es el tiempo en el cual debemos protegernos”, agregó.

El exfuncionario argumentó que, para dilatar la llegada de la tercera ola, la población debe tener un “comportamiento social responsable”. Para lograr esta meta es necesario cumplir con el lavado de manos constante, el uso de doble mascarilla y respeto del distanciamiento social. “Eso es fundamental”, comentó.

¿Se pedirá carné de vacunación?

Por otra parte, Ugarte indicó que se encuentra a favor de que se solicite el carné de vacunación anticovid. Sin embargo, opina que aún no es el momento, porque no se ha culminado con la inmunización de la población.

“Sí es necesario, pero para más adelante. Creo que mientras tengamos un margen de población no vacunada, es demasiado precipitado poner restricciones”, aseveró.

“Hay que esperar un poquito, pero sí creo que habrá que aplicar en su momento (la exigencia), como lo están haciendo otros países”, expresó.

El exministro estimó que el proceso de vacunación en el Perú es “positivo”. Eso dijo al observar el comunicado del Ministerio de Salud (Minsa), el cual asegura que ya se tiene todo listo para aplicar las dosis para adolescentes de entre 12 y 17 años.

“A julio, nosotros dejamos 98 millones de dosis firmadas en contratos y un contingente ya llegando, que permitía tener tranquilidad para que ahora, hasta fin de año, pudiesen vacunarse todas las personas, incluyendo los menores de 12 a 17”, manifestó.