ONP: ¿Cuándo comenzará el pago de pensiones a domicilio?

Si eres un beneficiario de la ONP y resides en Lima, es importante que verifiques las fechas designadas para la entrega de tu pensión en tu propio domicilio

Durante el mes de noviembre de 2023, más de 673,000 jubilados del régimen del Decreto Legislativo 19990 tendrán la oportunidad de cobrar sus pensiones a través de cajeros automáticos o agentes del Banco de la Nación. El proceso de abono comenzará el 8 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 13 de noviembre, permitiendo a los beneficiarios acceder a sus fondos de manera más conveniente. onp

Si eres un pensionista de la ONP y presentas problemas de salud, edad avanzada, o simplemente prefieres quedarte en tu hogar, puedes solicitar la entrega de tu pensión en tu domicilio. La distribución de los pagos a domicilio se llevará a cabo a partir de la tercera semana de noviembre. A continuación, te proporciono información sobre las fechas y lugares de pago en Lima Metropolitana, donde podrás recibir tu pensión.

Fechas

Desde el martes 14 al jueves 23 de noviembre, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) llevará a cabo el pago de las pensiones directamente en los hogares de más de 9,830 jubilados en todo el país, de los cuales 6,100 residen en Lima. Para la ciudad capitalina, las fechas de las visitas a domicilio se distribuyen en tres zonas geográficas. Las zonas y las fechas correspondientes son las siguientes:

Zonal sur

Los asegurados domiciliados en la zonal sur serán el primer grupo en recibir la visita de un pagador acreditado los días 14 y 15 de noviembre. Esta se encuentra compuesta por los siguientes distritos:

Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Zonal norte

Este segundo grupo recibirá sus abonos durante los días 16, 17 y 18 de noviembre. Las personas beneficiadas con este servicio de la ONP deberán pertenecer a los siguientes distritos:

Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Zonal centro

Las pensionistas comprendidos en este tercer grupo podrán acceder a su pago los días 19, 20 y 21 de noviembre. Vale mencionar que los asegurados domiciliados en esta zonal centro viven en:

Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacámac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

¿Qué pasaría si no estoy en casa cuando van a entregarme mi pensión?

Si los asegurados a la ONP no se encuentran en sus domicilios durante las fechas programadas para el pago de sus pensiones, no te preocupes, ya que la ONP tiene prevista una segunda visita para asegurar la entrega de los pagos correspondientes. Esta segunda visita se llevará a cabo los días 22 y 23 de noviembre. De esta manera, la ONP busca garantizar que todos los jubilados reciban sus pensiones de manera oportuna, incluso si no estuvieron disponibles en la primera visita programada.

Te puede interesar:

¿Cómo solicitar el pago de mi pensión a domicilio?

Envía tu petición a través de la plataforma onpvirtual.pe, elige la opción ‘cobro pensión’ y luego dale clic a ‘quiero solicitar pago a domicilio’.

Ingresa tu clave virtual de la ONP y completa el formulario con tus datos personales, correo electrónico y la dirección donde deseas recibir el pago.

El resultado de la solicitud te llegará al correo que proporcionaste en un plazo de 5 días.

El monto total de la pensión se entrega solo en las manos del pensionista. Si por diversas circunstancias, la persona jubilada no es ubicada en su casa en las dos visitas realizadas, el dinero no otorgado retornará a su cuenta de ahorros y será llevado con el importe del siguiente mes.

También, puedes llamar al (01) 634-2222 o escribir a las cuentas de redes sociales de la ONP.