Jefe de Cenepred dice que El Fenómeno El Niño es impredecible

Nunca estaremos preparados al 100%

No obstante, el ingeniero Miguel Yamasaki, quien ocupa el cargo de jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), señaló que es sumamente complicado que Perú pueda estar completamente preparado para enfrentar los estragos que este evento atmosférico provocará.

“Nunca vamos a estar preparados al 100% (para El Fenómeno El Niño), no se puede predecir. (…) Quiero destacar el rol del gobierno en estos meses, que hemos podido hacer lo que el tiempo nos ha permitido. No podemos hacer obras de gran infraestructura porque el tiempo no lo permite”, indicó para la prensa.

“El corto periodo de tiempo solo nos permite hacer este tipo de obra (descolmatación de los ríos), pero definitivamente van a servir, porque si yo amplio la caja hidráulica del río en los lugares donde puede inundarse el agua va a discurrir y no va a desbordarse”, agregó.

En ese sentido, lamentó que haya lugares en donde no se realizaron los trabajos necesarios para ayudar a más ciudadanos. “Seguramente, habrá lugares en los que no se podrán hacer trabajos y se inundarán sus tierras de cultivo, pero lo que se quiere acá es ayudar a la población y a sus medios de vida”, comentó.

Cuando se le preguntó si el próximo Fenómeno El Niño, programado para iniciar entre noviembre y diciembre de 2023, sería más intenso que los ocurridos en años anteriores, como en 1983, 1997 o 2017, Miguel Yamasaki respondió que es complicado predecirlo, ya que cada uno de estos eventos tiene características únicas, lo que hace que se comporten de manera diferente.

“En el año 2017 tuvimos un Fenómeno El Niño ‘moderado’, pero, en el último comunicado de Enfen (Estudio Nacional del Fenómeno El Niño), hemos visto que el porcentaje de ‘moderado’ ha disminuido y el de ‘fuerte’ ha crecido. No queremos alertar a la población y que entren en pánico por decirles que será un Niño muy fuerte como el del 97″, dijo.