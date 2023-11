San Isidro: “Reducimos la delincuencia en un 26% en 2023”

Gracias a patrullaje extraordinario en coordinación con PNP

El diario La Razón conversó en exclusiva con la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga Torrejón que tiene como particularidad ser la primera mujer elegida democráticamente como burgomaestre en ese importante distrito limeño, cuya población flotante es una de las más grandes de Lima Metropolitana con aproximadamente 750 mil habitantes, aparte de los 70 mil residentes, lo cual implica un complejo desafío edil.

La autoridad sanisidrina confesó que su principal reto fue parar la inseguridad ciudadana que no dejaba de crecer en su localidad cuando comenzó su gestión. Sin embargo, después de trabajar en rehabilitar las cámaras, unidades móviles y otros recursos de la comuna, así como lograr un convenio institucional con la Policía Nacional del Perú (PNP) para implementar el “patrullaje extraordinario” en el distrito, ahora se ha logrado reducir las incidencias de delincuencia en un 26%”.

¿Cómo está terminando su primer año de gestión?

Recibimos la municipalidad en una situación precaria con problemas judiciales por temas de corrupción que estamos tratando de solucionar, además de una serie de falencias a nivel administrativo y de recursos. A pesar de ello hemos puesto a trabajar al personal de la comuna para que el vecino del distrito tenga todo a la mano y para que la población flotante de casi 750 mil personas que a diario viene al distrito esté cómodo. Aquí están las puertas abiertas, pero que respeten nuestras ordenanzas y que consideren que San Isidro es un distrito también antiguo y que tiene ciertas normas.

¿Consideraría que la inseguridad ciudadana es el principal problema que afecta su distrito?

San Isidro no escapa a esta problemática, y por esta razón, hemos expresado públicamente nuestro apoyo a la determinación del Concejo de Lima de otorgar al alcalde Rafael López Aliaga la facultad de solicitar al Ministerio del Interior la colaboración de las Fuerzas Armadas en el esfuerzo de la lucha de la Policía Nacional del Perú en su batalla contra la delincuencia. No obstante, es crucial enfatizar que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles debe ser temporal y enfocarse exclusivamente en labores disuasivas, sin la intención de asumir las responsabilidades legales que legalmente incumben a la PNP. Ello no contempla un escenario en el que los soldados apliquen la fuerza de manera directa. Más bien, busca que colaboren estrechamente con la policía y el cuerpo de serenazgo en operaciones preventivas de control, formando parte integral de las iniciativas de seguridad ciudadana en las calles.

¿Coméntenos del convenio que firmó con el Ministerio del Interior?

Hemos firmado un convenio institucional con la Policía Nacional del Perú (PNP) para que de la mano del personal de las dos comisarías que hay en el distrito, una ubicada en Orrantia del Mar y otra en la avenida Petit Thouars podamos implementar el patrullaje extraordinario en el distrito. Con ello, y poniendo en funcionamiento la parte tecnológica hemos logrado reducir las incidencias de delincuencia en un 26% en el 2023, y esperemos que más adelante tengamos mejores resultados.

¿Qué otras acciones concretas en materia de seguridad ciudadana puestas en marcha por su gestión?

Hemos logrado una serie de avances significativos en materia de seguridad ciudadana en nuestro distrito, activamos el 100 % de las 664 cámaras de videovigilancia en todo el distrito. Establecimos un acuerdo con el Ministerio del Interior para reintroducir el patrullaje integrado de carácter extraordinario, lo que significa que ahora 100 agentes de policía adicionales se unen a las patrullas en las calles, trabajando junto al personal de serenazgo. Implementamos un sistema de monitoreo basado en Inteligencia Artificial a través de cámaras con capacidad de detectar rostros y placas de vehículos. Este sistema se apoya en la base de datos de los individuos más buscados por la Policía y aquellos que han sido intervenidos por el Serenazgo, lanzamos el innovador programa de patrullaje aéreo “Sanisidrone”, que utiliza cinco drones modernos para realizar vigilancia aérea en todo el distrito. Además, hemos fortalecido la presencia de efectivos policiales de las dos comisarías en nuestra central de comunicaciones. Por último, se han incorporado 240 policías de tránsito adicionales, lo que ha aumentado la presencia policial en las vías principales del distrito. Estas medidas combinadas han contribuido de manera significativa a mejorar la seguridad y la tranquilidad en nuestro distrito, brindando a nuestros ciudadanos un entorno más seguro y protegido.

¿Qué otras instituciones públicas deben colaborar en la lucha contra el crimen organizado?

Bueno, el Congreso de la República también puede desempeñar un papel esencial en la creación de leyes que respalden esta causa, pero también los gobiernos locales asumimos un compromiso firme de apoyo a la Policía Nacional del Perú, trabajando en estrecha colaboración con nuestras comisarías y proporcionando los recursos necesarios, ya sean humanos, logísticos o tecnológicos. Reconocemos la deuda pendiente del Estado con la Policía y la importancia de restablecer su conexión con la ciudadanía. Sin estas condiciones, no podemos esperar obtener resultados efectivos en la lucha contra la delincuencia. La seguridad ciudadana no es un tema aislado, sino un compromiso compartido que debe estar presente en todas nuestras acciones. Nuestro objetivo final es lograr una comunidad segura, un derecho que todos nuestros ciudadanos merecen. Aunque la responsabilidad de combatir la criminalidad recae en la Policía, las autoridades de los gobiernos locales no pueden quedarse al margen. Al contrario, tienen la responsabilidad de comprometerse activamente y colaborar estrechamente con la Policía para garantizar la paz y la tranquilidad que nuestros ciudadanos demandan y merecen. En todo caso, mi llamado es al Poder Ejecutivo para que canalice sus esfuerzos en mejorar las condiciones de nuestra policía, con sueldos dignos, condiciones de trabajo óptimas, capacitación permanente, etc. levantar su moral con acciones concretas, dejando ya de lado los permanentes discursos y los planes eternos.

¿San Isidro es un distrito que se ve ordenado, pero que medidas u obras tuvo que hacer para mejorarlo?

Teníamos 33 parques donde el riego de aspersión no funcionaba, que las llaves estaban trabadas, no que no pasaba el agua y que no pudimos abrirlas en el mes de enero porque teníamos un problema con la empresa anterior y que necesitábamos que siguiera su proceso legal para poder reaperturarlos. En la parte administrativa de las municipalidades, hay un proceso para lo que es compra y lo que es alquileres. Entonces hemos estado trabajando parque por parque, pero ahorita ya hemos recuperado casi un 60%, se puede decir en general. Pero, todo eso lo hemos ido viendo, superando y corrigiendo porque San Isidro siempre se ha caracterizado por sus áreas verdes y la limpieza pública, nosotros hemos mejorado bastante con respecto a la limpieza pública.

¿Qué propuestas tiene con los adultos mayores de San Isidro?

Haremos la primera Defensoría Municipal del Adulto Mayor porque la gestión debe defender los derechos de nuestros amigos mayores. San Isidro contará pronto con su primera defensoría municipal del adulto mayor, destinada a promover diversas acciones de defensa de los derechos de este importante sector poblacional en el distrito. Entre los objetivos de este nuevo servicio, se encontrarán el defender el pleno respeto a la dignidad y derechos humanos del adulto mayor, brindándoles asesoría legal, acompañamiento y capacitación permanente. Además, desde la comuna se promoverá el fortalecimiento y promoción de las asociaciones de personas adultas mayores del distrito, a través de acciones y actividades destinadas a su participación activa en la sociedad. Cuando comenzó la gestión aprobamos nuestra política pública del adulto mayor, como hoja de ruta de la comuna, nos permitirá brindar servicios sociales, de manera integral y oportuna a los vecinos adultos mayores del distrito. de esta manera nuestros amigos mayores estarán protegidos y más cercanos a su municipio.

Sabemos que la sanidad es una falencia del Estado peruano, ¿Cómo contempla este tema su administración?

Entre nuestros compromisos de gestión que hemos cumplido, se encuentra la prestación del servicio médico a domicilio en las especialidades médicas de geriatría y laboratorio clínico, para nuestros amigos mayores o que cuentan con una alguna dificultad física para movilizarse. Estos servicios son brindados por personal calificado de salud que acompañados de una ambulancia se trasladan hasta las casas de los pacientes que previamente hayan reservado su cita.

¿Cómo va el tema con respecto al tráfico vehicular?

Tenemos un sistema de semáforos inteligentes, pero hemos tenido que trabajar en recuperarlos porque teníamos semáforos malogrados, también hemos pintado las zonas de restricción para poder hacer las indicaciones y hemos pedido el apoyo a la Policía. Tenemos 100 efectivos de tránsito, que no solamente por supuesto ven el tránsito, sino también están atentos contra la delincuencia, pero su trabajo es apoyar para que se despliegue mucho más rápido, porque efectivamente San Isidro también es una zona de alto tránsito, aparte de las personas que vienen a laborar, a estudiar o visitarnos que vienen en sus movilidades. Por eso, estamos trabajando una comunicación estrecha de nuestro subgerente de tránsito con la gerencia de Lima.

¿Qué más obras civiles ha hecho en estos 10 meses de gestión?

Se ha reinaugurado el mercado municipal porque nosotros lo encontramos que no tenía agua, desagüe ni luz. Entonces actualmente está reinaugurado. Firmamos un convenio con el Ministerio de Agricultura para traer mercadería. Primero, ellos vienen con su personal, cumpliendo todas las medidas sanitarias y nos trae mercadería a muy buen precio. Entonces, los vecinos todos los días van de 7:00 am a 7:00 pm. Tenemos la casa de Omaped que vamos a reinaugurarla porque la inauguraron, pero no estaba adecuadamente implementada como para que vayan los vecinos. También teníamos otro tema en la Avenida Guardia Civil, donde el policlínico municipal tenía serios problemas de disposiciones de construcción, estamos sacando los permisos respectivos.

Ahora, ¿a usted cómo le gustaría dejar la municipalidad de San Isidro cuando termine su gestión?

Primero, haber ordenado todo lo administrativo de la municipalidad, haber logrado que los trabajadores se identifiquen con su trabajo y con el distrito, haber logrado que la corrupción desaparezca, cumplir lo que ofrecí en campaña, que una cosa es la renovación del contrato de patrullaje extraordinario, con las obras del presupuesto participativo de años anteriores que no fueron ejecutadas por diversas circunstancias, no fueron ejecutadas y que debieron serlo. Por ejemplo, la iluminación ornamental en el sector 1 que son varias calles que se van a iluminar porque no tienen luz, debido a que las empresas ya no les pueden dar más iluminación.

ACUERDO CON LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

La alcaldesa Nancy Vizurraga dijo que ha suscrito un acta de acuerdo con la Presidencia de la Corte Superior de Lima para trabajar en la atención de víctimas de violencia a través de un “Botón de pánico”, que será una aplicación móvil que será instalada por mandato judicial, como medida de protección a las personas con riesgo de maltrato.

“Esta señal de alerta llegará a nuestra Central de Comunicaciones, localizando la ubicación del hecho y procediendo a la atención inmediata por parte del cuerpo de Serenazgo de San Isidro”, dijo al respecto.