No le tiene miedo a la censura

Tras varios incidentes protagonizados durante su intervención en el Pleno del Congreso, el premier Aníbal Torres, fiel a su confrontacio­nal estilo, instó a las bancadas a que pidan su censura y, con­secuentemente, su renuncia al cargo de presidente del Consejo de Ministros.

“Espero que las bancadas que exigen que renuncie, que tomen rápidamente la decisión de censurar a este Gabinete por medio del presidente del Gabinete que es quien les habla y eso está señalado en la Constitución. Es su facultad y lo deben hacer rápidamente. Háganlo”, dijo Torres al momento que culminaba su presentación en el Congreso.

“Les entrego un pacto de gobernabilidad, un proyecto de pacto de gobernabilidad para trabajar conjuntamente sin estar en estas discusiones, continúe siendo yo el premier o no continúe, eso no tiene nada que ver”, expresó Torres, no sin antes tener alterca­dos con los parlamentarios Roberto Chiabra, Patricia Chirinos, entre otros.