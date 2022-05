Denunciarán a Patricia Chirinos por insultar a ministra de Trabajo

La congresista no agrupa­da Susel Paredes señaló que denunciará ante la Comisión de Ética Parlamentaria a la legisladora Patricia Chirinos, por referirse de manera des­pectiva al físico de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, duran­te la interpelación en el pleno.

“Voy a denunciar ante la Comisión de Ética a la congre­sista Patricias Chirinos (…), hay cantidad de congresistas con sobrepeso, y, ¿vamos a refe­rirnos a aspectos personales del físico para debatir ideas?, ¿a qué nivel hemos llegado?”, refirió la congresista.

Paredes expresó que esa clase de conductas no pueden suceder en el Congreso. Agre­gó que se debe subir el nivel del debate o si no los peruanos seguirán rechazándolos.

“Soy una persona con sobre­peso, encima me he sentido aludida y no necesito hablar del sobrepeso para debatir mis ideas, porque mis ideas no se refieren al físico de las personas”, expresó.