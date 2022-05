Aníbal Torres sí se reunió con Bruno Pacheco

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, admitió este miércoles que sostuvo una reunión con el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, para consultarle sobre la procedencia de los 20 mil dólares hallados en el baño de Palacio.

“Me reuní con Bruno Pacheco en una calle de San Borja. En ese momento, él entra al carro y le digo: ‘qué pasó con los 20 mil dólares’. Me dijo que ese dinero lo ha sacado del banco y que tiene el recibo bancario”, dijo durante su intervención en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.

El premier también declaró que el presidente de la República, Pedro Castillo, “no tenía conocimiento” del encuentro. Además, indicó que la reunión con el ahora prófugo de la justicia Bruno Pacheco se produjo al interior del auto de su hijo.

“Me dijo que el dinero se lo dio a su abogado, que el dinero estaba en su armario del baño. Me dijo que no tenía trabajo y yo le dije que no podía trabajar en el Estado luego de lo que había sucedido […] El presidente no supo de la reunión”, sostuvo.