Martín Vizcarra “Todo esto ha sido un proceso express”

El expresidente Martín Vizcarra denunció que el informe final de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales que plantea su inhabilitación política por 8 años contiene errores y más de 10 infracciones constitucionales. Tras cuestionar errores “de forma y de fondo” en este documento, el exmandatario señaló que “llama la atención la prisa y la urgencia” con la que se busca poner a consideración esta recomendación ante el Pleno del Congreso.

“Nosotros recurriremos a las instancias que correspondan para defendernos. Tenemos un derecho constitucional de postular y ser elegido, que el pueblo decida y no 100 personas me van a quitar ese derecho. Nos vamos a defender en instancias nacionales e internacionales. Estamos en carrera electoral y cualquier decisión que se tome aquí (en el Congreso) no tendrá ningún efecto en las elecciones del domingo“, agregó en otro momento.