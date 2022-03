No dejes que la rutina destruya tu relación

La rutina, el aburrimiento y la monotonía en la pareja son unas de las grandes dificultades de las relaciones. Con el paso del tiempo, se va perdiendo la pasión de los primeros momentos; además, el trascurso de los años y la confianza mutua hacen la rutina se asiente en el día a día. Esta rutina no es mala en sí misma, pero puede ser una amenaza para la relación de no gestionarse adecuadamente.

Aplica estos consejos para revivir el amor y eliminar lo que ya era una monotonía

Cuando la monotonía se adueña de la relación, la tendencia habitual es responsabilizar a la pareja; en estos casos es necesario ser consciente de que la responsabilidad es de ambas partes. Por ello, se hace necesario establecer pautas que eviten que la rutina termine por destruir la relación. Hay que reconocer que existe un problema, habla sobre ello y buscar un compromiso por parte de los dos miembros es necesario para encontrar una solución.

Dicho esto, también hay que considerar que la rutina es una parte inevitable y necesaria en la vida. Nuestra existencia sería un caos inasumible sin la existencia de esta rutina, que nos proporciona unas pautas conocidas y previsibles; del mismo modo sucede en las relaciones sentimentales, ya que estas no serían sostenibles en el tiempo de no tranquilizarse.

Aunque la pasión de los primeros años puede resultar atractiva, también es emocionalmente agotadora. En este sentido, la rutina nos permite que nuestras relaciones de pareja se mantengan sólidas y duraderas.

La clave, sin embargo, está en no confundir rutina con monotonía. Mientras que la primera implica unas pautas establecidas y previsibles, la segunda se define por el desinterés y aburrimiento. Así, la monotonía sí que es efectivamente uno de los grandes peligros a los que se enfrentan todas las parejas.

SEÑALES

Los primeros meses de una relación amorosa son intensos, divertidos, pasionales e interesantes. Ciertamente es la etapa del enamoramiento con toda la dosis de idealización que construimos respecto a nuestra pareja.

Y quizás, con cierto apaciguamiento, esas características de la primera etapa del amor nos dan luz con su ausencia de los síntomas de que se está cayendo en la monotonía de la vida en pareja. Es decir, cuando la relación ya no es divertida, ni pasional y ni interesante son signos claros de que estamos en la monotonía. Se trata de un estancamiento de la relación que inevitablemente lleva al aburrimiento. Y la rutina y el aburrimiento son de la misma familia.

CONSEJOS PARA NO CAER EN LA MONOTONÍA

Descubrir qué es lo que está pasando:

Es cierto que muchas de las rutinas diarias serían más difíciles de cambiar que continuarlas así. Algunas cosas, especialmente si no dependen de ti, es mejor asumirlas y asimilarlas para sobrellevarlas de la mejor manera posible.

Lo primero que debes hacer, si crees que tu pareja está cayendo en la monotonía, es ponerlo en palabras. El aburrimiento es un fantasma del amor, por eso cuanto más lejos, mejor. Habla con tu pareja sobre lo que sientes y de aquellas situaciones que te están molestando. Si ambos están de acuerdo el camino para resolverlo ya está empezado.

No planifiques tanto:

Organizar tu día a día es normal, pero todo tiene su límite. Puedes planificar tus objetivos y tareas laborales, metas personales o algún plan con los amigos y nuestra pareja. Ahora bien, es importante tener en cuenta que, si planificas absolutamente todo, será difícil que te sorprendas.

De hecho, si día tras día haces lo mismo con tu pareja, no tardará en aparecer el aburrimiento. En este caso, la costumbre puede ser muy perjudicial. No obstante, no es necesario improvisar todo, pero sí buscar momentos y actividades que requieran de cierto riesgo y aventura.

Sé detallista:

La falta de tiempo y el aburrimiento hacen perder la pasión por los detalles. Pero es importante ese beso apasionado, ese roce más intencionado que casual, esa pequeña sorpresa inesperada, etc. No des la espalda a esos pequeños gestos, a esas poderosas palabras o a esas miradas cautivadoras. En el amor, todo vale, todo cuenta. Todo puede ser un ingrediente más para avivar la pasión.

Cuídate:

Si no te amas, difícilmente podrás amar a otra persona. El cariño por tu pareja empieza por ti, así que es importante que te valores como te mereces. Acepta tus errores, pero también tus aciertos y méritos. Quiérete. Además, es importante que la falta de tiempo no te impida arreglarte y disfrutar de ratos libres para sentirte bien. Reserva un tiempo para ti.

Respeta el espacio personal y el tiempo de cada uno:

No es necesario pasar todo el día juntos, especialmente cuando no es lo que apetece. Que necesites tiempo para ti mismo o que lo necesite tu pareja, no significa que no quiera la relación.

Por el contrario, para que una relación sea saludable, ambos deben dedicarse tiempo también a sí mismos. En esos momentos pueden dedicarse a su pasatiempo favorito, a relajarse y descansar escuchando música, a hacer algún deporte, etc.

Además, es importante echarse de menos, refrescando así la relación. De este modo, cuando se reúnan de nuevo, tendrán más ganas de estar el uno con el otro.