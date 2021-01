Nadie mueve el calendario de las elecciones generales

El segundo vicepresidente del Congreso, Luis Roel, descartó la posibilidad de solicitar la postergación de las elecciones generales por el incremento de casos de COVID-19. El parlamentario señaló que el Ministerio de Salud y los organismos electorales deben apurarse con la elaboración de los protocolos de bioseguridad.

Leer también [Alianza Para el Progreso rompió normas sanitarias]

“Los plazos son inamovibles. Ya se convocaron a elecciones en abril de este año y se tienen que dar. Lo que sí he exigido y he exhortado, tanto al Ejecutivo como a los entes electorales, que se pongan de acuerdo en los protocolos. No hay a la fecha los protocolos que se van a usar en las elecciones para los miembros de mesa y los votantes“, señaló.