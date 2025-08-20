MTC garantiza «normalidad» del transporte este 21 de agosto pese a paro

Luego de una reunión con gremios formales, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, descartó el paro anunciado y anunció la instalación de una mesa de trabajo permanente.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguró que el servicio de transporte público en Lima y Callao operará con total normalidad este jueves 21 de agosto. Descartando la convocatoria a un paro anunciada por la Unidad Gremial del Transporte Urbano como medida de protesta frente al aumento de la criminalidad que continúa afectando a este rubro.

A través de un comunicado, la entidad señaló que el ministro César Sandoval se reunió con los gremios de transportistas formales. Quienes manifestaron su compromiso de trabajar con normalidad este jueves. En la sesión participaron representantes de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano (CETU), la Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao (ASETRACA), el Consorcio Empresarial del Callao (CONECSA), la Asociación de Empresarios del Transporte Urbano (AETU), así como de los gremios OTUP, CTU, AEMUS, CONET y ACTU.

Durante el encuentro, el MTC acordó con los gremios la instalación de una mesa de trabajo permanente, que será formalizada mediante resolución ministerial. Esta instancia -según indicó- tiene como fin promover el diálogo con objetivos claros y avanzar en la mejora del orden y la formalidad del transporte urbano en la ciudad. En ese sentido, Sandoval enfatizó que el MTC mantiene comunicación exclusivamente con gremios formale.

Reiteró que los transportistas informales no forman parte de este proceso. Finalmente, el titular del MTC hizo un llamado a la unidad entre el Ejecutivo y los gremios para alcanzar consensos que permitan consolidad un servicio de transporte público seguro, eficiente y formal.