Carlos Bruce anunció candidatura a la alcaldía de Lima

El actual alcalde de Surco y excongresista, Carlos Bruce, anunció que será candidato para la Alcaldía de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con el partido Somos Perú. “Así es. Hemos tomado la decisión de postular a esa candidatura, para lo cual primero estamos postulando a las elecciones internas dentro de mi partido Somos Perú, a fin de poder tener la nominación para ser candidato oficial de Somos Perú para Lima”, declaró.

Bruce sostuvo que la capital atraviesa una situación crítica. Afirmó que los limeños enfrentan serias dificultades para movilizarse y desarrollarse en una ciudad que, según dijo, “está a la deriva”.

“Lima es mi ciudad, yo soy limeño, he vivido aquí toda mi vida. Y Lima necesita un cambio urgente. Es una ciudad a la deriva. Los limeños tenemos gravísimos problemas para vivir en esta ciudad. Nos dedicamos tres o cuatro horas solo para trasladarnos a nuestro centro de trabajo al día”, declaró.

Además, Carlos Bruce fue consultado sobre si evaluó quedarse en el distrito de Surco. El exministro reconoció que esa posibilidad estuvo sobre la mesa, pero quedó descartada tras la decisión del Congreso de no permitir la reelección de autoridades municipales.