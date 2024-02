Congreso habría blindado a Héctor Becerril y Dina Boluarte

Además, la Comisión decidió no acusar a las exministras de Cultura Patricia Balbuena, Sonia Guillén y Ulla Holmquist en relación con el caso Richard Swing. Balbuena argumentó que ya no era titular del Ministerio de Cultura en 2018. El informe final recomendó no acusar a Guillén y Holmquist, y esta conclusión fue aprobada por la Comisión Permanente.