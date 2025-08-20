Federación excluyó a Binacional de la Liga1

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado en relación a la exclusión de Binacional de lo que resta de temporada de la Liga1.

La Liga1 Te Apuesto 2025 será de 18 clubes. Y es que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tomó conocimiento de la decisión del Poder Judicial de poner como extinta la resolución que le permitió a Binacional jugar el certamen, por lo que el cuadro de Juliaca fue excluido de la primera división nacional. De esta manera, la tabla de posiciones de la Liga1 -en lo que tiene que ver con el Torneo Clausura 2025- sufrirá cambios con la exclusión del Deportivo Binacional.

Esto afectará a los clubes participantes ya que, por ejemplo, hay cuadros de la Liga 1 que han jugado frente al Binacional en las seis jornadas que se han jugado en el Clausura hasta el momento. «Conforme al Artículo 364 del Código Procesal Civil, la aplicación de dicha decisión es de cumplimiento inmediato, incluso si resulta inpugnable ante un eventual recurso constitucional, pues no suspende su eficacia», es lo que indican en un primer momento desde la FPF.

Además, agregan que se «decidió que el Club Binacional queda definitivamente excluido de la Liga1 Te Apuesto 2025 y del Torneo Juvenil Sub 18 2025. Cuya participación se encontraba sujeta a su permanencia en la citada Liga1″. En caso un club haya sido incorporado a la Liga1 por mandato judicial y, con posterioridad. Pierda dicho derecho como consecuencias de la revocación o nulidad de esa resolución judicial. O sea retirado de la competición por sanción impuesta por el órgano jurisdiccional competente, se procederá de la siguiente manera.

Todos los partidos que el Club haya disputado hasta la fecha de su retiro serán declarados nulos. La anulación de los partidos se aplicará únicamente en la etapa del campeonato que se encuentre en curso al momento del retiro de Club. En tal sentido, las tablas de posiciones correspondientes a las etapas concluidas no serán modificadas. Los partidos que el Club tuviera pendientes de disputa se cancelarán sin que se atribuyan puntos goles ni puntos a sus eventuales rivales.